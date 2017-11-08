Виконком та заступники міського голови лишаються працювати

9 листопада відбулася позачергова 39 сесія Білоцерківської міської ради. На ній планували внести зміни до бюджету міста, надати Тепломережі безповоротну фінансову допомогу у розмірі 6 млн. грн. та взяти кредит на модернізацію вуличного освітлення у розмірі 12 млн. грн. Також у порядку денному було три рішення, які заветував міський голова. Проте подолати вето у депутатів вистачило голосів лише по питанню відставки секретаря Білоцерківської міської ради Бориса Смутка.

Перед сесією відбулося спільне засідання депутатських комісій, на якій розглянули питання допомоги Тепломережі та кредиту на модернізацію освітлення.

Обговорення щодо безповоротної фінансової допомоги Тепломережі тривало майже годину. Голова комісії з питань ЖКГ Микола Колосенко зауважив, що його, профільна по цьому питанню, комісія не розглядала проект рішення. А тому запропонував зняти з розгляду питання до вивчення. Його точку зору підтримали депутати Олександр Ореховський та Володимир Бабенко.

Начальник фінансового управління Світлана Терещук зазначила, що 6 млн. грн допомоги, яку Тепломережі виділять з міського бюджету, вдалося знайти за рахунок економії. Виявляється, що на оплату вартості опалення бюджетних установ у 2016-2017 році закладалася ціна одного гігакалорія у розмірі 1462 грн, але у січні Тепломережа знизила вартість опалення до 1320 грн за гігакалорій. Такій ситуації варто було б лише порадіти, адже зекономлені 6 млн грн можна витратити на якісь інші міські потреби: закупити ліки у лікарні, книги у школи і т.д. Проте виявилося, що зекономлені гроші доведеться повернути назад Тепломережі, бо без цього їй НАК «Нафтогаз України» не дасть газу і нібито буде зірваний опалювальний сезон.

Депутат Василь Савчук зауважив, що раніше ніколи живими коштами гроші Тепломережі на покриття боргів не виділялися, лише через взаєморозрахунки. Також з’ясувалося, що готель «Рось» винен Тепломережі за опалення 6, 4 млн. грн., а ЖЕК-6, наприклад, 800-900 тис грн. Тому депутати запропонували виділити кошти не Тепломережі, а цим комунальним підприємства, а вони вже у свою чергу погасять борги. Проте Світлана Терещук зазначила, що так не можна, бо готель – збиткове комунальне підприємство і немає сенсу його дотувати…Дивна логіка, адже Тепломережа теж збиткове підприємство. Лише боргів за опалення від споживачів має 52 млн. грн. Тим не менше, її послуги визнано суспільно важливими, а тому згідно міської програми підтримки комунальних підприємств, потрібно Тепломережі допомогти.

Депутати Олена Шевченко та Володимир Бабенко підняли питання, чому до сих пір не змінений керівник готелю «Рось», якщо у підприємства є такі великі борги, чому не можна розділити готель і ресторан на різні об’єкти і шукати покупця на таке збиткове комунальне майно. Геннадій Дикий відповів, що Агенція стратегічного розвитку уже 1, 5 роки шукає покупця, але ніхто не хоче купувати.

Володимир Вовкотруб зауважив, що міському голові Білої Церкви неодноразово казав про наявність інвесторів, які готові за 15 млн. євро збудувати міні-котельню на масиві Таращанському і подавати опалення за ціною на 10% нижчою, ніж подає Тепломережа, а також подавати на масив гарячу воду. Проте, за словами депутата Вовкотруба, мер не реагує на його пропозицію.

Геннадій Дикий відповів, що з інвесторами зустрічався, але особисто він проти котелень на твердому паливі, адже вони забруднюють повітря і взагалі «туди можуть завезти дереву з чорнобильської зони». Аргументи депутата Вовокотруба, що сучасні котельні відповідають екологічними нормам, що вони працюють не лише на дровах, але й на різних видах біопалива (пелети, тирса, солома тощо), що у Швейцарії 70% населення обігрівається саме такими котельнями, фактично не були почуті. «Тепломережа – це бездонна бочка, в яку постійно вливаються кошти. Немає жодної програми, як Тепломережа збирається зменшувати заборгованість, як планує працювати з боржниками, який вихід з ситуації, окрім як просити фінансову допомогу у міста», - зазначив Володимир Вовкотруб.

Депутат Володимир Панасов зауважив, що програма підтримки ОСББ, за якою мають компенсуватися відсотки по «теплим» кредитам, у місті фактично не діє і попросив назвати мера бодай один приклад такої співпраці по цій програмі. Мер запевнив, що програма працює, але прикладів не навів.

Ігор Гейло нагадав, що рік тому ТЕЦ зверталася до депутатського корпусу з пропозицією розглянути їх варіант опалення за тарифами на 10-15% нижчими, ніж у Тепломережі. Та до сих пір ця пропозиція лишилася без уваги.

Депутати Андрій Король та Володимир Гламазда закликали колег виділити гроші Тепломережі, аби не зірвати опалювальний сезон.

Також міський голова Геннадій Дикий зазначив, що на зборах голів ОСББ з’ясувалося, що всі 50 представників об’єднань нібито проти подачі гарячої води у будинки, адже це підвищить тариф на опалення.

Проте такі тривалі дебати не завершилися успіхом для Тепломережі. Адже першими депутати розглянули питання, що потребували подолання вето міського голови. Вето на рішення про відставку виконкому та заступників не подолали. «За» було лише 26 депутатів при необхідних 28 голосах, а ось за відставку секретаря Білоцерківської міськради Бориса Смутка проголосувало таки 28 міських обранців.

Після чого депутати пішли на перерву. Після перерви депутат Геннадій Джегур виступив з пропозицією переголосувати два перших питання щодо подолання вето (виконком, заступники), але мер відмовився ставити цю пропозицію на голосування. Тому депутати знову попросили перерву, після якої кворуму вже не було, тому питання Тепломережі та кредиту на освітлення відкладено.