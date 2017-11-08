На Білоцерківщині сільський голова незаконно передав земельні ділянки на суму 1 млн грн

Білоцерківською місцевою прокуратурою у ході досудового розслідування кримінального провадження щодо підроблення рішень сільської ради, встановлено, що вказані рішення стали підставою для незаконного отримання громадянами у власність земельних ділянок.

Так, рішеннями голови однієї із сільських рад Білоцерківського району надано у приватну власність 5 громадянам земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства із земель державної та комунальної власності площею майже 9 га, вартістю майже 1 млн грн.

Вказані земельні ділянки передані громадянам всупереч положень Закону, оскільки дане питання про надання їх у власність повинно розглядатись на пленарному засіданні сільської ради.

Реагуючи на виявлені порушення, Білоцерківською місцевою прокуратурою пред'явлено 5 позовних заяв до суду про витребування земель з незаконного володіння громадян до державної та комунальної власності.

Крім цього, за результатами проведеного досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження, Білоцерківською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно сільського голови за ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

За вчинені кримінальні правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом до 1000 тисячі неоподаткованих мінімумів громадян та зі спеціальною конфіскацією.

Прес-служба

прокуратури Київської області