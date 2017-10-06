Земельна комісія БМР встигла розглянути 1800 питань за час свого існування

31 жовтня на сесії Білоцерківської міської ради депутати заслухализвіт постійної комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою.

Дана комісія була створена рішенням Білоцерківської міської ради від 11 грудня 2015 року № 06-02-VІІ, головою комісії було обрано Володимира Вовкотруба. До складу комісії входять 9 депутатів від 6 політичних сил.

Доповідаючи дане питання Володимир Вовкотруб зазначив, що засідання комісії проходять відповідно регламенту Білоцерківської міської ради та з онлайн-трансляцією. За період роботи Білоцерківської міської ради VII скликання не відбулось жодного засідання комісії, на якому не було б кворуму. Рішення комісії приймаються виключно більшістю від складу комісії.

За період роботи Білоцерківської міської ради VІІ скликання відбулось 100 засідань комісії. За звітний період було розглянуто 1800 питань: звернень органів виконавчої влади, громадян, юридичних та фізичних осіб. Постійно надавались консультації громадянам, представникам установ та організацій міста. Комісією здійснено близько 300 виїздів з метою обстеження земельних ділянок. Під час розгляду заяв, які потребують з’ясування деяких додаткових питань, з метою зменшення повторних звернень суб'єктами звернень, на засідання постійної комісії запрошувались заявники та представники відповідних управлінь і відділів міської ради, що в свою чергу давало можливість вивчити кожне питання та внести на розгляд сесії міської ради обґрунтоване рішення комісії.

За результатами розгляду комісії станом 23.10.2017 року радою прийнято рішення щодо передачі:

- громадянам у приватну власність 423 земельні ділянки;

- фізичним і юридичним особам в оренду близько 320 земельних ділянок;

- державним підприємствам, установам, організаціям у т. ч. ЗОШ та ДНЗ в постійне користування − 8 земельних ділянок;

- фізичним або юридичним особам у власність шляхом продажу – 3 земельні ділянки;

Надано близько 416 дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 152 дозволи на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості). Прийнято 257 рішень щодо укладення договорів про встановлення особистих строкових сервітутів.

На підставі рішень Білоцерківської міської ради управлінням регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради за звітний період було укладено близько 96 договорів оренди землі з юридичними особами загальною площею 21,4116 га та нараховано орендної плати на суму 4 млн грн., 148 договорів оренди землі з фізичними особами-підприємцями загальною площею 10,0752 га та нараховано орендної плати на суму 1, 6 млн грн., 37 договорів оренди землі з громадянами загальною площею 1,5180 га та нараховано орендної плати на суму 42 218 грн., 235 договорів про встановлення особистих строкових сервітутів загальною площею 0,9571 га на загальну суму орендної плати 926 435 грн.

До міського бюджету від продажу землі під об’єктами нерухомості, які знаходяться у власності, надійшло 761 700 грн. На підставі рішень міської ради про проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в користуванні, в 2017 році укладено 13 договорів про оплату авансового внеску та сплачено до місцевого бюджету 178950,73 грн.

Важливими питаннями, які потребують першочергового вирішення залишаються:

- проведення інвентаризації суміжних з Білоцерківським районом земельних ділянок з метою встановлення та затвердження меж міста.

- інвентаризації земельних ділянок з метою проведення аукціонів (земельних торгів) на право володіння чи користування землею комунальної власності.

- відпрацювання чіткого механізму взаємодії між управліннями міської ради щодо державної реєстрації договорів на право користування земельною ділянкою, визначення розміру нарахування і стану сплати за користування землею комунальної власності.