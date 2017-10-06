Істерична сесія Білоцерківської міської ради

Сесії, хоч у Верховній Раді, хоч на місцях бувають історичними. Це коли депутати ухвалюють доленосні рішення для держави чи населеного пункту. А бувають просто істеричними, це коли у деяких фракцій «щось пішло не так», а їх голови отримали від центрального керівництва, як то кажуть, «на горіхи», тому конче потрібно у сесійній залі бодай випустити пару. Саме так розпочалося засідання 38 сесії Білоцерківської міської ради сьогодні, 31 жовтня.

Нагадаємо, 26 жовтня відбулася перша частина засідання 38 сесії Білоцерківської міської ради. Після ухвалення трьох кадрових питань, обміну коментарями і думками, міський голова Геннадій Дикий вирішив закрити сесію, не розглянувши решту питань, у тому числі бюджетне питання, яке передбачало виділення коштів працівникам бюджетної сфери, хоча кворум у сесійній залі був. Мер образився, що депутати вирішили звільнити 14 членів виконкому, секретаря Білоцерківської міської ради та заступників мера через їх неефективну роботу.

За такі рішення проголосував і один депутат від фракції ВО «Батьківщина» Володимир Коробчук. За крок, здійснений всупереч волі фракції, адже решта депутатів від «Батьківщини» на сесію взагалі не прийшли, пану Коробчуку влаштували публічні «розбірки» на сьогоднішній сесії.

Голова фракції "Батьківщина" засмучений ситуацією з дисципліною у його фракції

«Фракція прийняла рішення не ходити на пленарні засідання, бо ми не погоджувалися з тими процесами, які відбувалися у міській раді: недовіра секретарю, розпустити виконком, недовіра всім заступникам. Ми вважаємо, що економічний стан і стан війни… не потрібно це робити, не потрібно займатися політикою, а треба займатися господарчими питаннями. У фракції "Батьківщина" один із наших колег не прислухався до більшості фракції і пішов у сесійну залу і голосував так, я голосували провладні депутати, які представлені у Верховній Раді. Ми, фракція «Батьківщина», виключили Коробчука з фракції, з партії і на даний момент фракція не буде приймати засідання в сесійній залі, пока запроданець, який продав інтереси громади…будемо виставляти намети і буде громада його відкликати», - так емоційно і з пропущенням слів виступив Сергій Беркут. Щоправда, по останньому пункту свого слова Сергій Беркут не дотримав і фракція «Батьківщина» таки взяла участь у засіданні 38 сесії.

На підмогу приїхав голова Київської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Костянтин Бондарєв

Та, очевидно, на партійній нараді вирішили, що виступу одного голови фракції не достатньо і для підсилення ефекту потрібен виступ Костянтина Бондарєва, голови Київської обласної партійної організації ВО «Батьківщина». І хоча його виступ був всупереч регламенту Білоцерківської міської ради, адже депутати не надавали йому слово, все ж пан Бондарєв виступив. Слів особливо не підбирав, зазначивши, що, хто зраджував, той буде покараний. «Люди прийшли, щоб подивитися тобі в очі, зрадник, повернись сюди», - кричав Бондарєв до Коробчука. Потім додав традиційну промову усіх політиків усіх часів про те, що треба працювати на благо народу. Може б і ще щось сказав, але був змушений завершити свій виступ, оскільки депутат міськради Ігор Гейло закликав його спершу розблокувати роботу Київської обласної ради, а потім влаштовувати розбірки у фракції. Наостанок Костянтин Бондарєв прокричав тричі "Банду геть", глянув на ряди прихильників "Батьківщини", а це були переважно люди літнього віку, проте його гасло ніхто не підтримав. Мабуть, не зоорієнтувалися вчасно. Тож лідер обласного осередку "Батьківщини" змушений був просто повернутися на своє місце.

Охорона у народного депутата Ірини Сисоєнко повністю відповідає її високому статусу

Далі виступила народний депутат від «Самопомочі» Ірина Сисоєнко, яка вирішила нагадати присутнім, що член фракції «Самопомочі» Анатолій Гончар ще минулого року пішов наперекір фракції, за що був виключений. Вона його назвала «зрадником, який працює на олігархічні інтереси», «безсоромно паплюжить інтереси політичної сили». Спіч народної депутатки був настільки полум’яним, що, вона сама, очевидно побоюючись, чи не перегнула палку, попросила охороняти її біля трибуни. Тож під сміх залу до трибуни для охорони пані Сисоєнко вийшли депутати від «Самопомочі».

Анатолій Гончар виступив без охорони і пригадав меру всі його обіцянки

Дали виступити й депутатам Володимиру Коробчуку та Анатолію Гончару. Анатолій Гончар зазначив: «Мабуть, я дуже потужний чоловік, раз Ірину Сисоєнко вийшли захищати аж шість чоловік, щоб не дай боже на неї не напали. Я вже пояснював, чому вийшов із фракції. Мене вибрали люди з округу 37, щоб я відстояв їх інтереси. Але після того, як була проведена кадрова політика, коли Ірина Сисоєнко зазначала, що заступників будуть обирати на конкурсах, а Геннадій Дикий робив по іншому, я зробив свої висновки. Також неодноразово на мій округ занижувалися витрати. Зокрема, на вул. Інститутській, 3, 4 треба було зробити благоустрій, пішохідні доріжки на Піщаному масиві. Дійшло до того, що були передбачені кошти на благоустрій цієї території, але суми потім вручну зменшують, а заступник Гнатюк В.В. пише мені, що роботи будуть виконані лише за наявності коштів. У той час як на окрузі депутата від "Самопомочі" Олександра Русса, який поряд з мої округом, робіт зроблено на мільйони гривень, а на мій округ постійно не вистачає коштів. Тож ви самі можете зробити висновки. А за бюджетні питання ми б проголосували ще у минулий четвер, якби ви, Геннадій Анатолійович, не псіханули і не зробили перерву у засіданні сесії».

Найбільше дісталося Володимиру Коробчуку, проте нерви в нього виявилися міцними, на провокації не піддався

А Володимир Коробчук так пояснив своє рішення: «Для мене як місцевого депутата завжди були у пріоритеті інтереси місцевої громади. А тому я вважаю, що розгляд бюджетного питання, яке дозволить виплатити людям кошти, має бути поза політикою і розглядатися у першу чергу. Перший раз я отримав догану від фракції, коли не голосував за надання мільярдного кредиту для ТОВ «Білоцерківвода», який би обернувся для населення підвищенням тарифів у 2, 5 рази. Другий раз я пішов всупереч волі фракції, щоб проголосувати за виділення коштів. Так, ми повинні були своїм рішенням виділити 4 млн грн на виплату матеріальної допомоги обслуговуючому персоналу, який працює в наших школах, садочках, лікарнях та інших бюджетних установах. Також планували виділити 400 тис грн на програму «Турбота», які потрібні саме для допомоги онкохворим людям, а ще 1, 4 млн. грн мали виділити на компенсацію пільг з послуг зв’язку та проїзду мешканців Білої Церкви на залізничному транспорт. Люди чекають на ці кошти, тому я прийшов на сесію міської ради 28 жовтня. За цей крок мене тепер намагаються виключити з фракції “Батьківщина” нібито за порушення дисципліни. Категорично незгоден з тим, що розгляд питань, які важливі для життя міста, є порушенням фракційної дисципліни».

Поки дорослі дядьки розбираються у політиці, на вулиці під партійними прапорами "Самопомочі" мерзли підлітки. Гарно проводять канікули...

Поки тривало випускання пари у сесійні залі, під стінами міськради з прапорами партії «Самопоміч» мерзли зо два десятки школярів. І тільки після того, як депутати почали закликати мера відпустити дітей, фракція «Самопомочі» наче прокинулася. Голова фракції Сергій Наконечний заявив, що це якась провокація, їх політична сила дітей під партійні прапори не ставила. Що ж, можливо й так. Почекаємо розслідування провокації та оприлюднення інформації, хто ж так підставив «Самопоміч».

Після цього депутат міськради Володимир Панасов від ВО «Свобода» закликав фракції «Самопомочі» та «Батьківщини» не перетворювати сесію міськради на партійні зібрання і вирішувати проблеми своїх фракцій деінде.

Костянтину Бондарєву депутати міськради завадили відібрати картку в однопартійця Володимира Коробчука

А Сергій Беркут запросив перерву «для консолідації», мабуть хотів сказати «для консультації». Тож мер прохання задовольнив і депутати пішли на п’ятихвилинну перерву. Щоправда, пристрасті не вщухли навіть тоді. Костянтин Бондарєв намагався забрати карточку для голосування у депутата Володимира Коробчука, але решта депутатів не дали йому цього зробити. Після перерви таки перейшли до розгляду порядку денного. Зокрема, розпочали розгляд бюджетного питання, по якому знову виникли суперечки.