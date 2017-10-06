Депутати незадоволені "роботою" виконкому Білоцерківської міської ради

Всі ці рішення депутати вирішили розглянути першими. Рішення про виключення 14 членів виконкому Білоцерківської міської ради було зареєстровано депутатом Володимиром Бабенком ще 27 липня цього року. Під час сесії депутат Василь Савчук зауважив, що за його каденції на посаді мера міста також змінювалися члени виконкому, адже хтось міг переїхати до іншого населеного пункту, знайти нову роботу чи просто висловити незгоду більше працювати у виконкомі. «Тут немає нічого надзвичайного, це життя», - зауважив Василь Савчук. Тому депутати ще у липні запропонували Геннадію Дикому нові кандидатури на посади тих членів виконкому, які вже змінили свої посади, та просили розглянути це питання. Мер міста пообіцяв поставити це питання на розгляд у вересні, проте, традиційно для нього, свого слова не дотримав.

Депутат Володимир Бабенко, який доповідав з цього питання, зауважив, що до роботи виконкому є чимало претензій. "Виконком не виконує належним чином свої функції та делеговані повноваження, не було запроваджено обрання підрядників для виконання робіт у місті відділом капітального будівництва через систему Prozzoro, а всіх підрядників відділ обирав на власний розсуд. Виконком допустив зростання тарифів на комунальні послуги та послуги перевезення пасажирів. Виконком не виконує рішення судів, зокрема комісія, яка має розглядати заяви громадян на перехід на індивідуальне опалення, всупереч рішенню суду, до сих пір не розпочала своєї роботи", - наголосив Володимир Бабенко.

Виконавчий комітет не контролює діяльність концесіонера ТОВ «Білоцерківвода», не слідкує за діяльністю комунальних підприємств. Наприклад, КП «Тролейбусне управління», зі слів Володимира Бабенка, вирізало систему централізованого опалення, бо колишній начальник Тролейбусного управління мав намір поставити сонячні батареї. Проте наразі немає ані сонячних батарей, ані опалення, а виконком на це не реагує. Рішення про початок опалювального сезону, яке виконком ухвалив із запізненням, також не виконано вчасно, через що у садочках та школах температура у приміщеннях знизилася подекуди до 10 градусів тепла, а багато дітей похворіло. Також зі слів доповідача, виконком усунувся від прийняття цільових та соціально-культурних програм розвитку міста, переклавши ці питання на депутатів міської ради.

І, насамкінець, ще одна претензія до виконкому: відсутність реакції на звернення СБУ щодо відкликання лікаря з комісії при військкоматі, адже того нібито спіймали на хабарі. Виконком не лише не відкликав, а й перезатвердив його на цій посаді.

Також у депутатів були численні претензії до роботи секретаря міськради Бориса Смутка. Адже не вперше виникала ситуація, коли на засідання сесії не з’являлося відразу кілька фракцій. Таким чином не було змоги ухвалити низку важливих бюджетних питань. Наприклад, на 12 жовтня була запланована позачергова 38 сесія Білоцерківської міської ради, на якій мали розглянули три питання порядку денного: розподілити додаткові надходження у розмірі 27, 5 млн. грн, звільнити заступника міського голови Володимира Хмурича та прийняти рішення про об'єднання відділів у справах сім'ї та молоді та відділу з питань фізичної культури та спорту в управління молоді та спорту. Проте на сесію не прийшли депутати від фракцій «Самопомочі», «Батьківщини» та частково Опозиційного блоку, тож за відсутності кворуму сесію не розпочинали. Секретар міської ради Борис Смуток тоді зазначив, що у всіх відсутніх поважні причини пропуску засідання. Щоправда, на сьогоднішній сесії, 26 жовтня, теж не було депутатів від фракцій «Самопомочі» та «Батьківщини», але Борис Смуток вже не брався стверджувати, що у відсутніх депутатів виникли серйозні причини неявки.

Також Борис Смуток, який відповідає за підготовку рішень до розгляду на сесії, часто допускав включення тих рішень, які не пройшли необхідного 20-денного терміну оприлюднення. Приміром, 31 серпня фракція «Батьківщини» намагалася включити у порядок денний звернення, яке потім раптово перетворилося на проект рішення «Про підтримку звернення депутатів Київської обласної ради до Верховної Ради України від 22 червня 2017 року щодо деяких питань правового урегулювання процедури усунення з поста Президента України в порядку імпічменту». І міський голова, і секретар міської ради не зупинили цих спроб. Більше того, проект рішення заднім числом у той же день після засідання сесії виставили на сайті міськради. Також депутати обурені тим, що засідання деяких комісій проходять без онлайн-трансляції, а секретар міськради практично не відвідує ці засідання, хоча має це роботи за своїми посадовими обов’язками. До того ж Борис Смуток сам написав заяву на звільнення. Тож депутати не бачили причин не задовольнити його прохання.

Третє рішення про звільнення заступників міського голови було викликано тим, як це пояснюють депутати, що відбувається незрозуміла ротація замів. Нагадаємо, уже звільнився керуючий справами Максим Свірський, заступник з питань ЖКГ Сергій Пахольчук. Висловив бажання звільнитися заступник Володимир Хмурич. А ще раніше, пропрацювавши всього кілька місяців звільнився заступник Віктор Яровий. Депутати не розуміють, що відбувається у так званій команді міського голови. До того ж лише Максим Свірський перед звільненням відзвітувався про свою роботу, решта звітів не надавали. Таким чином, депутати хочуть бачити чітку і зрозумілу позицію міського голови щодо роботи заступників, знайомитися не лише з їх планами і баченнями роботи, але почути звіт про виконані чи не виконані зобов’язання.

Міський голова у свою чергу зазначив, що такі рішення блокують роботу міської влади, особливо в опалювальний період. Також Геннадій Дикий пообіцяв їх заветувати. Хоча зрозуміти, як звільнення секретаря міськради блокує опалювальний сезон, який і так розпочався із запізненням та без профільного заступника мера, зрозуміти важко. Та й депутати висловили готовність, якщо мер не буде проти, швидко подати нові кандидатури до складу виконкому. Мер, схоже, не сподівався на такий поворот і вирішив зробити перерву у роботі сесії до вівторка, 31 жовтня.