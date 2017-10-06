Маршрути №3 та №17 знову віддали "Диліжансу"

24 жовтня відбулося засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, на якому маршрути №3 та №17 знову передали на обслуговування підприємству "Диліжанс".

Нагадаємо, що 26 вересня на засідання виконкому Білоцерківської міської ради ухвалили рішення розірвати договори з підприємством "Діліжанс" щодо обслуговування маршрутів №3 та №17 через численні порушення з боку перевізника.

Достроково розірвано договори від 28 лютого 2017 року на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування № 3 «Житловий масив Заріччя (вул.Лісова)- автомагістраль Київ-Одеса» та на маршруті загального користування № 17 «вул.Івана Кожедуба (Хімбуд)- вул. Січових Стрільців (Нове Зарічанське кладовище (Володарська траса)» з МПП «Діліжанс».

Вирішено укласти договора на перевезення пасажирів з автомобільними перевізниками, які за результатами конкурсу визнані такими, що зайняли друге місце, на термін – до проведення конкурсу. По маршруту №3 - це КП "Тролейбусне управління", по маршруту №17 - ПАТ «Білоцерківський автобусний парк».

Причина розірвання договору: скарги від пасажирів на неякісне обслуговування. Та з часом виявилося, що ні КП "Тролейбусне управління", ні ПАТ «Білоцерківський автобусний парк» не можуть взяти ці маршрути на обслуговування, тому члени виконкому знову вирішили віддати ці маршрути перевізнику "Диліжанс" на три місяці до проведення конкурсу, попросивши покращити сервіс.