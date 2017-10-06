Чотирьох заступників Геннадія Дикого хочуть звільнити

А саме: заступників міського голови Валерія Гнатюка, Інну Новогребельську, Ольгу Настіну та керуючого справами Сергія Постівого. Останній, до речі, лише нещодавно був призначений на цю посаду на заміну Максиму Свірському, який вирішив звільнитися.

Також нещодавно звільнився заступник міського голови Сергій Пахольчук і подав заяву на звільнення заступник Володимир Хмурич, проте міська рада поки що не задовольнила його заяву.

Нещодавно на засіданні постійної комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту БМР секретар ради Борис Смуток заявив, що також написав заяву на звільнення із займаної посади.