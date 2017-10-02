Депутатам не цікаві інтереси виборців?

На 12 жовтня була запланована позачергова 38 сесія Білоцерківської міської ради, на якій мали розглянули три питання порядку денного: розподілити додаткові надходження у розмірі 27, 5 млн. грн, звільнити заступника міського голови Володимира Хмурича та прийняти рішення про об'єднання відділів у справах сім'ї та молоді та відділу з питань фізичної культури та спорту в управління молоді та спорту. Проте на сесію не прийшли депутати від фракцій «Самопомочі», «Батьківщини» та частково Опозиційного блоку, тож за відсутності кворуму сесію не розпочинали.

На засіданні передсесійних комісій заслухали три питання порядку денного. Зокрема, депутати мали розподілити додаткові надходження до міського бюджету у розмірі 27, 5 млн. грн власних доходів та 6, 3 млн. грн державної субвенції на регіональний розвиток. Субвенцію планували витратити у розмірі 4, 8 млн. грн на установку теплових лічильників та 1, 5 млн. грн - на ремонт доріг.

27, 5 млн. грн також мали витратити на важливі речі, зокрема виплату матеріальної допомоги обслуговуючому персоналу, який працює в наших школах, садочках, лікарнях та інших бюджетних установах. На це закладено 4 млн. грн. Також планували виділити 400 тис грн на програму «Турбота», які потрібні саме для допомоги онкохворим людям, а ще 1, 4 млн. грн мали виділити на компенсацію пільг з послуг зв’язку та проїзду мешканців Білої Церкви на залізничному транспорті. Ще 5, 4 млн. грн повинні були затвердити для оплати за вуличне освітлення і ремонт вуличних ліхтарів та для завершення ремонту вуличного покриття.

Не менш важливим було й питання реорганізації двох відділів виконкому в управління, адже з 1 січня 2018 року без цієї реорганізації їх роботу не можна буде фінансувати, оскільки Міністерство фінансів змінило коди фінансування.

Проте для частини депутатів ці питання, очевидно, не є нагальними. Головне – політичні інтереси. Як кажуть у кулуарах, каменем спотикання стали деякі кадрові питання.

Присутній на засіданні депутатських комісій депутат від «УКРОПу» Володимир Бабенко зауважив, що останнім часом відбувається масове звільнення заступників міського голови та інших працівників виконавчих органів та комунальних підприємств, які не пояснюють причин свого звільнення, не звітуються про виконану чи «недовиконану» роботу. Міський голова Геннадій Дикий теж не поспішає пояснити кадрові ротації. Депутат від «Свободи» Володимир Панасов ще раз нагадав меру його обіцянку обирати заступників на конкурсі, яка так і не була втілена в життя.

Нагадаємо, за останні два місяці звільнилися керуючий справами Максим Свірський, заступник мера з питань ЖКГ Сергій Пахольчук, ще раніше звільнився керівник Агенції стратегічного розвитку Назарій Атаманчук та заступник міського голови Віктор Яровий. Подейкують, що склав свої обов’язки радника міського голови Микола Антонюк, а також звільнився директор КП "МШЕУ" Олександр Прилуцький. Наразі депутати мають проголосувати за звільнення заступника мера Володимира Хмурича.

Після невдачі зі скликанням позачергової сесії депутатам оголосили, що попередньо позачергову сесію перенесено на вівторок, 17 жовтня.