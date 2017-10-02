Володимир Хмурич звільняється з посади заступника мера

На позачергову сесію, яка відбудеться 12 жовтня, виноситься проект рішення про звільнення заступника міського голови Володимира Хмурича за угодою сторін з 12 жовтня.

Таким чином, це вже третій заступник Геннадія Дикого, який покидає його команду.

Нагадаємо, раніше звільнився керуючий справами Максим Свірський та заступник міського голови Сергій Пахольчук.

Володимир Хмурич був призначений на посаду заступника міського голови з міжнародних зв'язків у липні 2016 року. Займався впровадженням Стратегії розвитку Білої Церкви, куруючи роботу Агенції стратегічного розвитку Білої Церкви. Людина з оточення бізнесмена та колишнього народного депутатата від Партії регіонів Василя Хмельницького, компанія якого - Девелоперська група Ukrainian Development Partners - планує збудувати індустріальний парк у Білій Церкві на місці, де раніше збирались будувати сталепрокатний завод.