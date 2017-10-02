Біла Церква надасть військовим частинам матеріальної допомоги на суму 3 млн. грн

- Створення та організація роботи постійно діючої координаційної групи з питань координації надання допомоги військовим частинам Збройних Сил України, які розташовані на території м. Біла Церква
- Участь у святкуванні і урочистостях з нагоди: Дня Перемоги, Дня Конституції України, Дня Незалежності України, Дня захисників України, Дня Збройних Сил України, Дня частини, інших державних та професійних свят.
- Заохочення кращих військовослужбовців військових частин відзнаками Білоцерківської міської ради та виконавчого комітету
- Залучення творчих колективів міста для задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців військових частин
- Проведення екскурсій (оглядових, музейних, краєзнавчих) для військовослужбовців військових частин
- Проведення лекторіїв на актуальні теми сучасності для військовослужбовців військових частин
- Проведення в загальноосвітніх навчальних закладах та закладах культури міста, «круглих столів», бесід та інших культурно–просвітницьких заходів, метою яких є піднесення престижу військової служби, здійснення військово-патріотичного виховання молоді, підготовка допризовної молоді до виконання військового обов'язку щодо захисту держави
- Проведення занять з допризовної підготовки з учнями навчальних закладів міста
- Проведення спортивних свят з учнями навчальних закладів міста
- Проведення занять із військово-професійної орієнтації призовної молоді. Влаштування «Дня відкритих дверей» у військових частинах з метою ознайомлення призовників із умовами проходження військової служби Сприяння вирішенню питань, пов’язаних із задоволенням соціально-побутових потреб військовослужбовців, зареєстрованих у м. Біла Церква
- Надання субвенції з міського бюджету державному бюджету на забезпечення військових частин пально-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами та інше
- Налагодження співпраці з благодійними, волонтерськими, релігійними, міжнародними організаціями з метою залучення позабюджетних коштів для надання грошової і натуральної допомоги військовим частинам
- Регулярне інформування громадськості про хід шефства над військовою частиною.
Субвенція з міського бюджету державному бюджету на забезпечення військових частин пально-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами передбачається у розмірі 3 млн. грн. упродовж 2018-2020 років.