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Біла Церква надасть військовим частинам матеріальної допомоги на суму 3 млн. грн

  • Вівторок, жовт. 10 2017
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Біла Церква надасть військовим частинам матеріальної допомоги на суму 3 млн. грн

10 жовтня на засіданні виконкому схвалили проект Програми допомоги військовим частинам Збройних Сил України, які розташовані на території м. Біла Церква, на 2018 – 2020 роки. Документ передбачає низку заходів, а саме:

  • Створення та організація роботи постійно діючої координаційної групи з питань координації надання допомоги військовим частинам Збройних Сил України, які розташовані на території м. Біла Церква
  • Участь у святкуванні і урочистостях з нагоди: Дня Перемоги, Дня Конституції України, Дня Незалежності України, Дня захисників України, Дня Збройних Сил України, Дня частини, інших державних та професійних свят.
  • Заохочення кращих військовослужбовців військових частин відзнаками Білоцерківської міської ради та виконавчого комітету
  • Залучення творчих колективів міста для задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців військових частин
  • Проведення екскурсій (оглядових, музейних, краєзнавчих) для військовослужбовців військових частин
  • Проведення лекторіїв на актуальні теми сучасності для військовослужбовців військових частин
  • Проведення в загальноосвітніх навчальних закладах та закладах культури міста, «круглих столів», бесід та інших культурно–просвітницьких заходів, метою яких є піднесення престижу військової служби, здійснення військово-патріотичного виховання молоді, підготовка допризовної молоді до виконання військового обов'язку щодо захисту держави
  • Проведення занять з допризовної підготовки з учнями навчальних закладів міста
  • Проведення спортивних свят з учнями навчальних закладів міста
  • Проведення занять із військово-професійної орієнтації призовної молоді. Влаштування «Дня відкритих дверей» у військових частинах з метою ознайомлення призовників із умовами проходження військової служби Сприяння вирішенню питань, пов’язаних із задоволенням соціально-побутових потреб військовослужбовців, зареєстрованих у м. Біла Церква
  • Надання субвенції з міського бюджету державному бюджету на забезпечення військових частин пально-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами та інше
  • Налагодження співпраці з благодійними, волонтерськими, релігійними, міжнародними організаціями з метою залучення позабюджетних коштів для надання грошової і натуральної допомоги військовим частинам
  • Регулярне інформування громадськості про хід шефства над військовою частиною.

Субвенція з міського бюджету державному бюджету на забезпечення військових частин пально-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами передбачається у розмірі 3 млн. грн. упродовж 2018-2020 років. 

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Опубліковано в Влада

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