Геннадій Дикий запевнив, що місто готове до опалювального сезону

Загальний стан готовності міста до опалювального сезону - 95%. Про це розповів міський голова Геннадій Дикий під час прес-конференції, що відбулася 3 жовтня. Були роведені гідравлічні випробування на всіх теплових мережах, під час яких було виявлені пошкодження, які ліквідовано шляхом заміни труб на попередньо ізольовані. Всього замінено близько 8 тис. метрів мереж.

Варто зазнати, що сьогодні комунальне підприємство «Білоцерківтепломережа» експлуатує 72 котельні та 47 теплових пунктів (з них 5 індивідуальних). На балансі комунального підприємства знаходиться 163,3 км теплових мереж. Згідно графіку ремонтів котелень та теплових пунктів фактично підготовлено до роботи 65 котелень (90%) та 47 теплових пунктів (100%).

Міський голова відмітив, що завершується будівництво двох нових газових котелень по вул. Полковника Коновальця, 9а та 27б, які здійснюватимуть теплозабезпечення чотирьох будинків та оснащення індивідуальними тепловими пунктами житлових будинків по вул. Полковника Коновальця, 3, 5, 9.

Крім того, виконано заміну морально застарілих приладів автоматики регулювання температури та тиску і автоматики безпеки котлів на чотирьох об’єктах. Частково виконано заміну насосного обладнання на низці котелень, в тому числі заміну основного котельного обладнання на п’яти дахових модульних котельнях. Також здійснюється поступова заміна зношеної запірної арматури на котельнях та теплових мережах та ін.

За кошти з міського бюджету та державну субвенцію встановлено 85 теплових лічильників на багатоквартирні житлові будинки. До кінця 2017 року планується встановити ще 10 лічильників теплової енергії. Тобто, із 703 багатоповерхових житлових будинків Білої Церкви 455 обладнано будинковими приладами обліку теплової енергії. Це складає 76% від загальної кількості багатоквартирних житлових будівель. Подальші роботи будуть продовжуватися протягом розпочатого опалювального сезону та в між опалювальний період 2018 року. На жовтень 2018 року планується вийти 100% показник обладнання житлового фонду лічильниками теплової енергії (крім будинків, в яких відсутня технічна можливість такого обладнання будинковими приладами обліку, а таких 106).

Також Геннадій Дикий оприлюднив інформацію, що населення заборгувала за послуги теплопостачання КП «Білоцерківтепломережа» станом на сьогодні 50, 8 млн. грн. Погашення заборгованості за природний газ, спожитий у минулому опалювальному періоді, є першочерговою вимогою НАК «Нафтогаз України» для початку нового опалювального сезону. Тому підприємством КП БМР «Білоцерківтепломережа» проводиться робота щодо покращення платіжної дисципліни споживачів послуг та зменшення заборгованості, як в досудовому так і в судовому порядку.

Підключення об’єктів до теплопостачання відбувається тільки відповідно до синоптичної ситуації, на основі температурних показників навколишнього середовища. Включення систем опалення здійснюється відповідно до рішення виконкому за умови, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря не перевищує 8°C. Підключатимуться лише об’єкти, в яких є акт готовності.

Занепокоєння викликає аварійний стан магістрального трубопроводу «ТЕЦ-місто». Магістральна мережа вже вичерпала свій паспортний розрахунковий ресурс, який складав 25 років. На теперішній час перевищення проектних термінів експлуатації складає 20 років. Магістраль обігріває 109 багатоквартирних будинків, 5 шкіл, 9 дитсадочків, 6 великих промислових підприємств. Загальна кількість осіб, що мешкають на масиві Леваневського та отримують опалення від труби «ТЕЦ-місто», складає понад 56 тис. осіб.

За період підготовки на тепловій магістралі «ТЕЦ-місто» тричі були проведені гідравлічні випробування, під час яких відбулося 10 поривів труби. Ділянки замінено на нові труби. Проте це не вирішує проблему цієї труби. А тому розроблено техніко-економічне обґрунтування проекту «Реконструкція системи теплопостачання житлового масиву «Леваневський» від Білоцерківської ТЕЦ у м. Біла Церква». На втілення проекту потрібно 338,8 млн грн. Вартість реалізація першої черги реконструкції – 96,5 млн грн.

«Розуміння у народних депутатів актуальності проблеми мережі «ТЕЦ-місто» є і вони підтримали необхідність виділення коштів з державного бюджету. Як тільки місту буде виділено відповідне фінансування – відразу розпочнуться відповідні роботи», - зазначив Геннадій Дикий.

Тобто, як тільки, так відразу. Нагадаємо, за попереднього міського голови Василя Савчука була спроба передати КП «Білоцерківтепломережу» у концесію ТОВ «Білоцерківтеплоенерго», яке зобов’язувалося вкласти 200 млн. грн. у заміну труби чи спорудження модульних котелень на масиві Леваневського. Проте депутати не підтримали таку ініціативу. Проект заміни труби розроблявся ще на початку 2000 років. За цінами 2013 року реконструкція вартувала 150 млн. грн. Та попри наявні проекти і безкінечні обговорення, ситуація не змінилася, точно так само, як у випадку з ремонтом Горбатого мосту та будівництвом окружної дороги.