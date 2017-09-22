Валерію Гнатюку депутати довіряють

28 вересня на засіданні сесії Білоцерківської міської ради розглянули питання щодо недовіри заступнику Білоцерківського міського голови Валерію Гнатюку. Ініціатором цього проекту рішення став депутат від партії "УКРОП" Володимир Бабенко.

Володимир Бабенко пригадав заступник Гнатюку В.В., так би мовити, всі недоліки його роботи. Зокрема, нагадав, що пан Гнатюк курує відділ капітального будівництва, який не провів ще жодного конкуретного торгу у системі ProZorro.

Наприклад, відділ капбудівництва, а на це звертала увагу Громадська рада, заключає договори на установку теплових лічильників з ВКФ "Сігма", засновником якої є Роман Сакара. Він же з березня цього року є директором ТОВ "Білоцерківтеплоенерго", яке одноосібно встановлювало теплові лічильники минулого року. Лише з цією фірмою ВКБ заключили договорів на суму понад 9 млн. грн. Тендерів не проводили, бо загальну суму розбили на невеликі частки по кожному будинку.

Також Володимир Бабенко нагадав, як мешканці Залізничного селища були збурені ситуацією довкола можливого будівництва дороги через їх вулиці та прилеглі садові товариства. А саме пан Гнатюк курує управління містобудування та архітектури, яке й подало розробникам Генплану інформацію для проектування цієї можливої дороги.

Згадав депутат і ситуацію довкола Київської, 33. За цією адресою знаходиться кілька незаконних будівництв, за що підприємців вже оштрафував архбудконтроль. З цього питання виник конфлікт між частиною депутатів, міським головою та головою земельної комісії Володимиром Вовкотрубом, останній, як виявилося, був правий у своїй позиції, на відміну від заступника Валерія Гнатюка.

Володимир Бабенко наголосив, що управління архітектури також до сих пір не розробило ні карту розташування МАФів по місту, ні карту розташування рекламних конструкцій. Від чого страждають не лише підприємці, а й міський бюджет, який не доотримує кошти.

Проте підтримали рішення про недовіру всього 7 депутатів. Таким чином, заступник міського голови Валерій Гнатюк, який визнав, що допустився низки помилок, буде працювати на своїй посаді далі.