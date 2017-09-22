Агенція стратегічного розвитку продасть непотрібне ТОВ "Білоцерківвода" майно

На такий компроміс погодилися депутати на сесії Білоцерківської міської ради 28 вересня щодо проекту рішення "Про виведення (виключення) майна зі складу об’єкта концесії та укладення додаткової угоди до концесійного договору від 25 березня 2013 року".

Як відомо, проект рішення "Про виведення (виключення) майна зі складу об’єкта концесії та укладення додаткової угоди до концесійного договору від 25 березня 2013 року" був бурхливо сприйнятий і частиною депутатського корпусу, і громадськими активістами, які не погоджувалися з тим, що концесіонер ось так легко відмовляється від частина майна, у тому числі нерухомості, земельних ділянок, транспорту, виведеного з експлуатації обладнання, тим самим зменшуючи суму концесійного платежу. Загальна вартість непотрібного майна становить 7, 698 млн. грн. Тож на минулій сесії це питання було зняте з розгляду, а до цієї сесії дійшли компромісу: заявлене майно ще на півроку залишиться на зберіганні в концесіонера ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА», а продаж майна доручили КП «Агенція стратегічного розвитку Біла Церква».

Управління комунальної власності та концесії заключить договір про відповідальне зберігання майна з ТОВ "Білоцерківвода" на півроку. Агенція стратегічного розвитку має отримати це майно для подальшої реалізації. Раніше передбачалося, що майно реалізовувати буде КП БМР «Тролейбусне управління», а отримані кошти від відчуження об’єктів комунальної власності залише на своїх рахунках та спрямує на поповнення обігових коштів. Очевидно, Тролейбусному довіряють менше, ніж Агенції. Реалізація майна відбудеться шляхом проведення аукціону. Принаймні так пообіцяв міський голова Геннадій Дикий.

Нагадаємо, на попередній сесії, 7 вересня, депутати прийняли ще одне рішення: про списання частини майна, яке було у складі об'єкта концесії, та ліквідацію його шляхом здачі на металобрух, а отримані кошти концесіонер має право витратити на ремонт і модернізацію матеріальних цінностей в складі об’єкта концесії. Загальна вартість майна за цінами станом на 2011 рік становила 17 268 грн.

Напередодні, 4 вересня, активісти Віктор Левицький, Сергій Шкарівський, В'ячеслав Богданець, Наталя Богданець, Павло Лаврусь перевіряла це обладнання і дійшли висновку, що "списувати на металолом станки, насосні станції, фільтрувальні станції і інше - неприпустимо". "Це гроші які можуть піти в бюджет міста, а за попередніми оцінками, при реалізації майна шляхом аукціону це може бути десятки, а то і сотні тисяч гривень", - написав на своїй сторінці у ФБ Павло Лаврусь. Проте депутати вирішили по-своєму. Майно списано.