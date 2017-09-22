"Укрпошті" відмовили у пільгах

"Укрпошта" не може навіть зробити поточний ремонт будівель, які орендує. Гроші є лише на зарплати топ-менеджерам. Приміром, минулого року стало відомо, що зарплата голови «Укрпошти» Ігоря Смілянського становила 333 тисячі гривень на місяць

28 вересня на сесії депутати Білоцерківської міської ради розглянули проект рішення про надання пільги в оплаті оренди приміщень ПАТ "Укрпошта". Проте у пільговій оренді державному підприємству відмовили.

ПАТ "Укрпошта" просила надати пільгову орендну плату у розмірі 5 грн з 1 кв м з 1 жовтня по 31 грудня 2017 року для приміщень за адресою:

- вул. Я. Мудрого, 62

- вул. Леваневського, 34

- вул. Луки Долинського, 107А

- вул. Вернадського, 10

- вул. Леваневського, 55

- вул. Турчанінова, 1

- вул. Академіка Кримського, 8.

Проте депутати відмовили у такому проханні "Укрпошті", адже приміщення, яке орендує підприємство, знаходяться в занедбаному, а то й аварійному стані, як наприклад, приміщення Старої пошти. До того ж "Укрпошта" бере комісію з мешканців міста за прийом комунальних послуг та за переведення соціальних виплат.

Депутати, розглядаючи таке ж питання раніше, попереджали "Укрпошту", що якщо підприємство не врахує зауваження щодо стану будівель та комісійних платежів, то пільги з оренди не отримає. Проте підприємство до цих зауважень не прислухалося.