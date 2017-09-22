"Укрпошті" відмовили у пільгах

ПАТ "Укрпошта" просила надати пільгову орендну плату у розмірі 5 грн з 1 кв м з 1 жовтня по 31 грудня 2017 року для приміщень за адресою:
- вул. Я. Мудрого, 62
- вул. Леваневського, 34
- вул. Луки Долинського, 107А
- вул. Вернадського, 10
- вул. Леваневського, 55
- вул. Турчанінова, 1
- вул. Академіка Кримського, 8.
Проте депутати відмовили у такому проханні "Укрпошті", адже приміщення, яке орендує підприємство, знаходяться в занедбаному, а то й аварійному стані, як наприклад, приміщення Старої пошти. До того ж "Укрпошта" бере комісію з мешканців міста за прийом комунальних послуг та за переведення соціальних виплат.
Депутати, розглядаючи таке ж питання раніше, попереджали "Укрпошту", що якщо підприємство не врахує зауваження щодо стану будівель та комісійних платежів, то пільги з оренди не отримає. Проте підприємство до цих зауважень не прислухалося.