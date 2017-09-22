"Діліжанс" більше не буде обслуговувати маршрути №3 та №17

26 вересня на засідання виконкому Білоцерківської міської ради ухвалили рішення розірвати договори з підприємством "Діліжанс" щодо обслуговування маршрутів №3 та №17 через численні порушення з боку перевізника.

Достроково розірвано договори від 28 лютого 2017 року на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування № 3 «Житловий масив Заріччя (вул.Лісова)- автомагістраль Київ-Одеса» та на маршруті загального користування № 17 «вул.Івана Кожедуба (Хімбуд)- вул. Січових Стрільців (Нове Зарічанське кладовище (Володарська траса)» з МПП «Діліжанс».

Вирішено укласти договора на перевезення пасажирів з автомобільними перевізниками, які за результатами конкурсу визнані такими, що зайняли друге місце, на термін – до проведення конкурсу. По маршруту №3 - це КП "Тролейбусне управління", по маршруту №17 - ПАТ «Білоцерківський автобусний парк».

Причиною такого рішення стало те, що по кожному маршруту складено понад 5 актів порушень умов перевезення. Зокрема, маршрутки були замінені на гірші, ніж заявлені на конкурс. До того ж маршруток у рейс виходило менше, ніж заявлено на конкурс.