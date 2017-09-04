Депутати не змогли подолати вето мера на рішення щодо імпічменту

Засідання позачергової 37 сесії Білоцерківської міської ради, яке було заплановане на 15 вересня 2017 року, не відбулося. На засідання прийшло лише 11 депутатів. Таким чином, міська рада не змогла подолати вето мера щодо урегулювання процедури імпічменту Президента України та перевірки витрачання коштів по програмі «Турбота».

Саме ці два рішення виносилися на розгляд депутатів, адже по закону, якщо мер ветував рішення, ухвалені на сесії, він повинен винести їх на повторний розгляд упродовж 2 тижнів для можливого подолання вето. Вето подолати можна двома третинами складу ради, тобто потрібно не менше 28 голосів. А на засідання прийшло лише 11 депутатів.

Нагадаємо, рішення «Про підтримку звернення депутатів Київської обласної ради до Верховної Ради України від 22 червня 2017 року щодо деяких питань правового урегулювання процедури усунення з поста Президента України в порядку імпічменту» було прийнято з порушенням регламенту та за наполяганням фракції ВО «Батьківщина». Спершу один із депутатів від фракції зачитав його як звернення, але за звернення депутати не голосують. Тоді було запропоновано включити його у порядок денний і проголосувати як за рішення. Проте для цього потрібно, щоб проект рішення був оприлюднений за 20 днів до сесії. На момент проведення сесії 31 серпня проекту рішення не було опубліковано на сайті міськради взагалі. Після того, як частина депутатів висловила свій протест проти порушення регламенту та покинула сесійну залу, мер оголоси перерву у проведенні сесії. У цей час на сайті міськради заднім числом почали публікувати проект рішення.

Таким чином, частина депутатського корпусу, яка лобіювала це рішення, програла. А переможні реляції голови Київської обласної ради Ганни Старикової про те, що Білоцерківська міська рада що нібито Білоцерківська міська рада прийняли звернення до Верховної Ради України щодо врегулювання процедури імпічменту, є нічим іншим, як спробою видати бажане за дійсне.

Присутні на сесії депутати подякували меру за те, що відстоює інтереси міста, а не політиканів. А мер Білої Церкви навіть дав інтерв’ю одному із сайтів, де зазначив: «У першу чергу, я людина державна, і маю дотримуватися закону» .

Будемо сподіватися, що саме таких принципів міський голова Білої Церкви буде дотримуватися також у питанні щодо відвідування судових засідань у справі, де він фігурує як правопорушник.