Держава покрила борги по субсидіям перед Білою Церквою

Про суть питання розповіла начальник фінансового управління Світлана Терещук. Біла Церква отримала три субвенції, їх треба було зарахувати до бюджету м. Біла Церква. Зокрема, 952, 6 тис. грн. місто отримало на реалізацію програми «Доступні ліки», 10 тис. грн. – на субсидії по скрапленому газу та 118, 1 млн. грн. на компенсацію субсидій, по яким у держави були борги. Таким чином, всі борги держави перед містом станом на 1 вересня 2017 року закриті. Комунальні підприємства міста, а також ТОВ «Білоцерківвода», нарешті отримають кошти за надані послуги. Річ у тім, що жителі міста оформили субсидії та сплачували по ним за комунальні послуги лише свою обов’язкову частку. Решту вартості послуги мала б компенсувати держава у вигляді субсидії, проте не зробили це вчасно, адже центральна влада не розраховувала при прийнятті державного бюджету, що така велика кількість громадян України звернеться за субсидіями. Відтепер борги по субсидіям погашені.

Також КП «Білоцерківтепломережа» отримала 34 млн. грн. для погашення свого боргу за спожитий газ у минулому опалювальному сезоні перед НАК «Нафтогаз України». При чому, за словами Світлани Терещук, затвердити ці субвенції треба було дуже оперативно, до 12:00 14 вересня.

Тому 23 міських депутати прийшли на сесію та підтримали це рішення. Не було жодного депутата від ВО «Батьківщина», ВО «Свобода», частини депутатів від Опозиційного блоку, Самопомочі, «БПП-Солідарність», ПЕВУ, УКРОПу.

Традиційно депутат Володимир Бабенко перед голосуванням вирішив «присмачити» сесію хвилинкою гумору, заявивши, що у їхній фракції сталася "колізія". Нібито голова їх фракції Сергій Мартинюк (його брати-депутати Бабенки не визнають головою) подзвонив їм та сказав «тікати із сесії срочно», бо «така рекомендація Майбоженка і члена виконкому Кандаурова».

«Це абсолютно не політичне питання, я стояв і буду стояти на тому, що через політику наражати місто на те, що не буде розпочатий опалювальний сезон, не будуть виплачені зарплати комунальним працівникам , я, як міський голова, не буду. Прошу депутатів стояти так само, на тій позиції», - відповів міський голова Геннадій Дикий. Депутати прислухалися і "встояли". Але у кулуарах депутати розповіли, що на міського голову нібито образився один його одіозний радник за те, що мер ветував прийняте на попередній сесії з порушенням регламенту рішення про імпічмент і підмовив частину депутатів не йти на сесію. Так це чи ні, знають лише самі місцеві обранці. Очевидно лише те, що сесії Білоцерківської міської ради щоразу стають все веселішими.

Також депутат Володимир Бабенко озвучив кілька запитів, зокрема до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням приїхати у Білу Церкву та розповісти, як наше місто готується до опалювального сезону, бо на думку депутата, міський голова не достатньо інформує про підготовку до опалення. У відповідь Геннадій Дикий зазначив, що труба «ТЕЦ-місто» пройшла гідравлічні випробування, але її стан критичний. Тому ведуться перемовини з «Укргазбанком» про отримання кредиту у сумі 342 млн. грн. на заміну цієї труби. Тут варто лишенагадати, що ще у 2015 році були бажаючі взяти в концесію Тепломережу і вкласти в її модернізацію 200 млн. грн. Але тоді депутати відмовилися від такої ідеї. Рішення про кредит міський голова обіцяє винести на жовтневу сесію. Чи погодяться на цей раз, покаже час.

Також Володимир Бабенко звернувся з проханням, щоб заступник міського голови Сергій Пахольчук прозвітував про свою роботу.

І, насамкінець, пан Бабенко повідомив міського голову про те, що його чекають на судовому засідання 2 жовтня з приводу порушення вимог закону щодо суміщення виборної посади та роботи в бізнесі. Мер відповів, що у суд прийде тільки, коли отримає офіційне повідомлення про виклик…

Депутати Володимир Вовкотруб, Олена Шевченко, Анатолій Гончар звернулися до мера із пропозиціями щодо благоустрою міста. Депутат Ігор Гейло уточнив, чому не годують безкоштовно учнів-дітей учасників АТО у школах. На що начальник фінуправління Світлана Терещук повідомила, що у садочках всіх дітей учасників АТО годують безкоштовно, а це приблизно 430 дошкільнят, а у школах безкоштовне харчування передбачено тільки для дітей загиблих учасників АТО. Якщо безкоштовно харчувати всіх дітей учасників АТО у школах, потрібно буде виділити з міського бюджету майже 3 млн. грн.

Завтра, 15 вересня, відбудеться знову позачергова сесія. На ній вже планують розглянути два питання: "Про підтримку звернення депутатів Київської обласної ради до Верховної Ради України від 22 червня 2017 року щодо деяких питань правового урегулювання процедури усунення з поста Президента України в порядку імпічменту" та "Про звернення до контролюючих органів Київської області та м. Біла Церква щодо перевірки фактів можливого нецільового використання бюджетних коштів, виділених по програмі «Турбота» для КП БМР «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка". Обидва питання були заветовані мером.

Отже, кому вдома нудно, дивіться сесію. Може знову хтось комусь подзвонить і скаже «бігом тікати»…