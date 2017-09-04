Геннадій Дикий до суду не прийшов

13 вересня відбулося засідання у Білоцерківському міськрайонному суді щодо справи про адміністративне корупційне правопорушення міського голови Білої Церкви Геннадій Дикого, а саме: порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Проте Геннадій Дикий до суду не з'явився.

Засідання під головуванням судді Володимира Саніна розпочалося на годину пізніше, ніж було заплановано. Тому встигли прийти всі: прокурор, суддя, громадські активісти, депутат Київської обласної ради, журналісти, але міський голова Білої Церкви не прийшов.

Під час засідання з'ясувалося, що повідомлення про дату та час проведення засідання правопоршунику Геннадію Анатолійовичу Дикому за адресою місця його реєстрації у будинку по вул. Лермонтова, 8, кв.*** було надіслано. Проте жодного зворотного зв'язку, тобто чи отримував пан Дикий повідомлення чи ні, суд не має.

Як виявилося, Білоцерківський міськрайонний суд надсилав повідомлення звичайним, а не рекомендованим листом. Хоча ст. 33 Кодексу адміністартивного судочинства України передбачає, що "судовий виклик або судове повідомлення осіб, які беруть участь у справі, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів здійснюється рекомендованою кореспонденцією (листом, телеграмою), кур'єром із зворотною розпискою за адресами, вказаними цими особами, або шляхом надсилання тексту повістки, складеного відповідно до статті 34 цього Кодексу факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), електронною поштою, телефонограмою, опублікування у друкованому засобі масової інформації".

Проте у суда на рекомендовані листи, телеграми чи публікації у друкованих ЗМІ грошей немає.

Прокурор пан Геннадій Шурашкевич заявив, що вважає за неможливе проводити розгляд справи без присутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, оскільки згідно законодавства присутність такої особи є обов'язковою. Тому прокурор озвучив клопотання про зупинення строків розгляду справи про адміністративне правопорушення та застосування щодо особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, примусовий захід у вигляді приводу на наступне судове засідання.

Суддя Володимир Санін запитав прокурора, на якій підставі він має застосувати до правопорушника примусовий захід, адже невідомо, чи отримував повідомлення міський голова. Також суддя нагадав, що на попередньому засіданні пропонував прокуратурі та Департаменту захисту економіки Національної поліції України повідомити Геннадія Дикого телеграмою. Але і прокурор, і департамент відповіли, що у них на такі телеграми коштів не передбачено. "У судів таких коштів теж, на жаль, немає. Ми направляємо простою кореспонденцією через реєстр. Нам, на жаль, нічого не повертається. Така ситуація. Тому привід застосувати не можемо. А строки розгляду зупинити можемо. Тому наступне судове засідання призначається на 2 жовтня на 8:30", - сказав суддя Санін.

Присутні на засідання стали думати, як допомогти проінформувати мера. Приміром, Віталій Блінов запропонував вручити повістку меру прямо на робочому місці, суддя відповів, що це незаконно. Депутат Київської обласної ради Максим Запаскін запропонував зі своїх коштів оплатити рекомендований лист з повісткою меру, проте суддя заявив, що це непередбачено і буде розглядатися як факт корупції в суді.

Тому будемо інформувати мера усіма можлвими засобами, зокрема через сайт БЦ News. Шановний пане мер, Вас викликають до суду 2 жовтня на 8:30 у справі 357/9432/17 щодо порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Нагадаємо, саме таке порушення було у тодішнього заступника міського голови Віктора Петровича Ярового, який суміщав роботу в мерії з головою правління ТОВ "МЖК-БУД БЦ". Тоді суд визнав його провину та присудив штраф у розмірі 5100 грн та судовий збір 320 грн.