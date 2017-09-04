Перемовини про кредит від NEFCO у розмірі 15 млн. грн. тривають

Це рішення прийнято на вимогу Міністерства фінансів України, з яким міська влада Білої Церкви веде перемовини щодо схвалення намірів взяти кредит від Північної екологічної фінансової корпорації (Nordic Environment Finance Corporation – NEFCO) для заміни ламп розжарювання на енергоефективні ЛЕД-лампи. Розмір кредиту – 15 млн. грн. під 3% річних.

За словами міського голови Білої Церкви, у місті налічується близько 9 тисяч світлоточок вуличного освітлення, з них 4, 5 тисячі обладнані лампами розжарювання. Заміна саме цих ламп дозволить зменшити витрати на оплату вуличного освітлення, які наразі становлять 7 млн. грн., у 10 разів.

Нагадаємо, 2 червня 2017 року на засіданні виконкому Білоцерківської міської ради ухвалили рішення про створення робочої групи, яка буде проводити перемовини про можливе отримання кредиту.

Наразі невідомо, коли ж місто отримає цей кредит. Один із членів виконкому Юрій Гриненко поцікавився, чому ми хочемо брати кредит, у той час як на депозиті місто тримає кілька мільйонів гривень. Міський голова Геннадій Дикий відповів, що всі гроші на депозиті будуть виплачені за роботи, які нині виконуються, а щоб вони не зберігалися на рахунках просто так, їх розмістили в одному із державних банків на депозит.

Нагадаємо, бюджет розвитку Білої Церкви станом на серпень 2017 року склав 176 млн. грн.