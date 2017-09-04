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Геннадія Дикого викликають до суду

  • Вівторок, вер. 12 2017
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Фото: ПроБЦ Фото: ПроБЦ

13 вересня о 8:30 Білоцерківський міськрайонний суд розгляне справу про адміністративне корупційне правопорушення міського голови Білої Церкви Геннадій Дикого за ч.2 ст. 172-4 КпАП, а саме: порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Така інформація оприлюднена на офіційному порталі Судової влади України.

ч.2 ст. 172-4 КпАП: Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу від такої діяльності.

Справу розглядає голова суду Санін Володимир Миколайович

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Опубліковано в Влада

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