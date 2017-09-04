Чи буде заправка біля Центру творчості дітей та юнацтва Київщини?

Ця земельна ділянка вже давно стала каменем спотикання між владою, громадою та власниками землі

14 вересня відбудеться позачергова 36 сесія Білоцерківської міської ради, на яку виносяться скандальні питання, що не пройшли голосування на минулій сесії.

Зокрема, депутати знову розглянуть: проект рішення "Про підтримку звернення депутатів Київської обласної ради до Верховної Ради України від 22 червня 2017 року щодо деяких питань правового урегулювання процедури усунення з поста Президента України в порядку імпічменту" та "Про звернення до контролюючих органів Київської області та м. Біла Церква щодо перевірки фактів можливого нецільового використання бюджетних коштів, виділених по програмі «Турбота» для КП БМР «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка". Обоє рішення були заветовані міським головою.

Також виносяться на розгляд питання про транспорту розв'язку біля новозбудованого торгового центру Novus (громадські активісти хочуть там бачити кільцевий рух, у той час як на розгляд сесії виноситься рішення про встановлення на розв'язці світлофорів) та будівництво заправки ОККО на розі вул. Б. Хмельницького і бульвару Олександрійського.

Ще три рішення стосуються земельних питань щодо встановлення меж земельної ділянки та передачі ділянки з комунальної власності у спільну часткову власність громадян.