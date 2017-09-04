Низку комунальних приміщень виставлено на приватизацію

7 вересня на засіданні 35 сесії Білоцерківської міської ради депутати прийняли рішення про затвердження переліку об’єктів комунальної власності до приватизації шляхом викупу.

Із 15 об’єктів депутати погодилися на приватизацію шляхом викупу тільки по приміщенням:

- вул. Я. Мудрого, 5/13 (розміщення кафетерію, який не здійснює продаж продуктів підакцизної групи);

- вул. Гончара, 12 (побутове обслуговування населення);

- вул. Леваневського, 34 (ритуальні послуги), площа 44, 6 кв м

Не підтримали рішення про приватизацію по таким об’єктам:

- вул. Шевченка, 120 (майстерня по ремонту побутової техніки)

- вул. Ш. Алейхема, 84 (ремонт одягу)

- вул. Росьова, 6 (послуги ксерокопіювання)

- вул. Гайова, 4 (пошиття спецодягу)

- вул. Гайок, 4а (ритуальні послуги)

- вул. Героїв Небесної Сотні, 36 (продаж продовольчих товарів, окрім підакцизної групи, 50, 9 кв м)

- вул. Героїв Небесної Сотні, 36 (продаж продовольчих товарів, окрім підакцизної групи, 41 кв м)

- бул. Грушевського, 46 (офіс)

Відмовили по таким приміщенням:

- Торгова площа, 16 (склад), причина відмови: приміщення в аварійному стані;

- Вул. Леваневського, 34 (аптека), площа 173, 10 кв м, причина відмови: планується у цьому приміщенні зробити філіал ЦНАП;

- Вул. Я. Мудрого, 19/1 (послуги), причина відмови: приміщення знаходиться в кінотеатрі ім. Довженка та є частиною споруди комунального підприємства.