Низку комунальних приміщень виставлено на приватизацію

Із 15 об’єктів депутати погодилися на приватизацію шляхом викупу тільки по приміщенням:
- вул. Я. Мудрого, 5/13 (розміщення кафетерію, який не здійснює продаж продуктів підакцизної групи);
- вул. Гончара, 12 (побутове обслуговування населення);
- вул. Леваневського, 34 (ритуальні послуги), площа 44, 6 кв м
Не підтримали рішення про приватизацію по таким об’єктам:
- вул. Шевченка, 120 (майстерня по ремонту побутової техніки)
- вул. Ш. Алейхема, 84 (ремонт одягу)
- вул. Росьова, 6 (послуги ксерокопіювання)
- вул. Гайова, 4 (пошиття спецодягу)
- вул. Гайок, 4а (ритуальні послуги)
- вул. Героїв Небесної Сотні, 36 (продаж продовольчих товарів, окрім підакцизної групи, 50, 9 кв м)
- вул. Героїв Небесної Сотні, 36 (продаж продовольчих товарів, окрім підакцизної групи, 41 кв м)
- бул. Грушевського, 46 (офіс)
Відмовили по таким приміщенням:
- Торгова площа, 16 (склад), причина відмови: приміщення в аварійному стані;
- Вул. Леваневського, 34 (аптека), площа 173, 10 кв м, причина відмови: планується у цьому приміщенні зробити філіал ЦНАП;
- Вул. Я. Мудрого, 19/1 (послуги), причина відмови: приміщення знаходиться в кінотеатрі ім. Довженка та є частиною споруди комунального підприємства.