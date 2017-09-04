У Білій Церкві з'явиться новий пам'ятник та пам'ятний знак

7 вересня продовжилося засідання 35 сесії Білоцерківської міської ради. Продовження стало можливим після того, як міський голова Геннадій Дикий визнав, що на попередньому засіданні були порушені ЗУ «Про місцеве самоврядування» та регламент Білоцерківської міської ради, унаслідок чого він заветував два прийнятих на попередньому засіданні рішень: щодо внесення змін до процедури імпічменту Президента України та щодо звернення до правоохоронних органів з проханням розслідувати витрати, здійснені по програмі «Турбота».

Відтак, депутати продовжили розглядати питання порядку денного. Зокрема, прийняли рішення про реконструкцію площі по вул. Героїв Небесної Сотні із спорудженням пам’ятника на честь борців за волю та незалежність України. Нині на цій площі, що знаходиться між вул. С. Наливайка, Театральна та Героїв Небесної Сотні, знаходиться автостоянка, термін оренди ділянки закінчується 18 серпня 2018 року, після чого площу почнуть реконструювати.

Також цим рішенням оголошується конкурс на проект реконструкції площі, який триватиме з 1 жовтня по 28 грудня 2017 року. За перше місце у цьому конкурсі дадуть премію у розмірі 15 тис грн, за друге місце – 10 тис. грн, за третє місце – 7 тис грн. Також передбачено три заохочувальні призи на загальну суму 12 тис. грн.

Також депутати прийняли рішення про вшанування жертв Голокосту у Білій Церкві шляхом спорудження пам’ятного знаку з урахуванням Генплану та містобудівної документації. Пропозиції будуть розробляти спільно управління містобудування та архітектури та робоча група, до складу якої входять представники єврейської громади. Відділ культури та туризму БМР уповноважений разом з управлінням містобудування та архітектури БМР провести відкритий конкурс на кращий проект пам’ятного знаку.

Нагадаємо, єврейська громада міста давно висловлює пропозицію вшанувати пам'ять 90 єврейських дітей, які були розстріляні під час Другої світової війни у нашому місті. При цьому євреї міста хочуть встановити цей пам’ятний знак на Торговій площі, навпроти ЖЕК-6. Водночас депутати на засіданні висловили побажання, щоб саме вони вирішували, де встановлювати цей пам’ятний знак.

Також нагадаємо, що таку складну процедуру встановлення пам’ятного знаку проходили не всі пам’ятні споруди у нашому місті. Минулої осені активісти міста самовільно встановили пам’ятник Революції Гідності у парку Слави.