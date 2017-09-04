130 учасників АТО отримали земельні ділянки в межах Білоцерківського району

У суботу, 2 вересня, на Білоцерківщині відбулася довгоочікувана подія – більш як сто учасників АТО та членів їх родин отримали свідоцтва про право власності на землю для ведення особистого селянського господарства. Організатор заходу – ГО «Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій».

Ще вчора вони були бійцями, воїнами, котрі захищали свою землю, а вже сьогодні стали повноправними господарями двох її гектарів. Як зазначив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган, який суботнього дня завітав до Білої Церкви аби висловити слова вдячності учасникам АТО і особисто вручити їм свідоцтва, передача у власність земельних ділянок – це свідчення глибокої шани і поваги, яку висловлює український народ своїм захисникам, бо земля є нашою найбільшою цінністю.

«Низький уклін вам, шановні, за ваш подвиг і героїзм, за вашу самовідданість і самопожертву. За те, що ви нешкодували свого життя, захищаючи цілісність, незалежність і суверенітет нашої держави», - наголосив очільник області, звертаючись до присутніх учасників АТО.

У свою чергу представники ГО «Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій» висловили слова вдячності керівництву Київської облдержадміністрації, голові Білоцерківської райдержадміністрації Геннадію Джегуру та голові Білоцерківської районної ради Віталію Гринчуку, оскільки саме завдяки їхній підтримці 130 учасників АТО змогли реалізувати своє право землю і отримати документи на власть 2 гектарів землі для ведення особистого селянського господарства.

«Це був складний і тривалий процес, - зазначив голова правління Асоціації В’ячеслав Вовченко. – Майже два роки ми стукали у всі двері, намагаючись віднайти вільну землю. І наш сьогоднішній успіх – це результат співпраці влади, бізнесу і громади. Ми, як громадська організація, взяли на себе левову частку в організації процесу, пошуках землі і оформленні відповідних документів. Представники влади, які сьогодні присутні на заході, надавали нам всебічну підтримку, а представники бізнесу – фермерське господарство "Гайок" (керівник Бевза Володимир Миколайович), фермерське господарство «АГРОРОСТ» (керівник Антоненко Костянтин Григорович) та ТОВ "АГРО-УБД" (голова Дячук Віталій Олексійович) віддали на користь учасникам АТО земельні ділянки, які були у їхньому використанні. Ми вдячні всім за співпрацю».

Керівники району, які були присутні на заході, також акцентували увагу на важливості співпраці у вирішенні будь-яких питань. Зокрема, голова Білоцерківської районної ради Віталій Гринчук, звертаючись до присутніх, наголосив на тому, що в результаті узгодженості дій та взаєморозуміння між владою і громадою вдалося досягти значних результатів. І сьогодні Білоцерківщинає серед лідерів в області по видачі свідоцтв про право власності на земельні ділянки учасникам АТО.

«Ми надзвичайно раді тому, що сьогодні відбувається у цій залі, - сказав у своєму зверненні до учасників АТО та членів їх родин голова райдержадміністрації Геннадій Джегур. – Ви отримуєте документи про право власності на землю. Землю, яку оберігали, і за яку стояли зі зброєю в руках. Складно передати ті слова вдячності, які ми хочемо висловити кожному із вас. Ви здійснили подвиг. Саме завдяки вам і вашим побратимам збережена цілісність і незалежність нашої держави. І ми докладемо максимум зусиль, аби вирішити ті проблеми, які виникнуть у вас у мирному житті».

Принагідно зазначити, що наразі триває процес із виділення земельних ділянок учасникам АТО. Очікується, що невдовзі ще понад 200 учасників бойових дій отримають свідоцтва про право власності на землю для ведення особистого селянського господарства.

Відділ внутрішньої політики БЦРДА