Як ВО «Батьківщина» вводить в оману виборців

31 серпня на засіданні сесії Білоцерківської міської ради відбулося класичне «протаскування» вигідного для певних політичних сил рішення «Про підтримку звернення депутатів Київської обласної ради до Верховної Ради України від 22 червня 2017 року щодо деяких питань правового урегулювання процедури усунення з поста Президента України в порядку імпічменту». Щоправда, протягнути не вдалося.

Відбувалося це так. Депутат з фракції ВО «Батьківщина» у Білоцерківській міській раді Ігор Денисенко під час обговорення проекту порядку денного раптово запропонував включити до порядку денного це звернення та розглянути його як проект рішення. Хоча це є порушенням закону України «Про доступ до публічної інформації» та регламенту Білоцерківської міської ради, адже проекти повинні бути оприлюднені за 20 днів до голосування. Про що відразу заявили депутати від фракції «БПП - Солідарність» Геннадій Джегур та Олег Музальов. Незважаючи на це міський голова Геннадій Дикий поставив питання на голосування про включення звернення до порядку денного, чим порушив регламент.

А для того, щоб уникнути звинувачень у порушенні регламенту на сайті Білоцерківської міської ради 31 серпня відразу після оголошення перерви на сесії почали заднім числом оприлюднювати проект рішення. Про це свідчать зроблені скріни сайту. Зокрема, на першому скріні видно, що проекту рішення ще немає:

Затим о 15:43 на сайті з’являється порожній рядок під потрібне рішення:

А вже о 16:15 проект рішення оприлюднено датою «30 серпня 2017 року»:

Більше того, фракція «БПП – Солідарність» виявила, що під час голосування за цей проект рішення система електронного голосування невірно відобразила результати голосування деяких депутатів. Відповідно до регламенту Білоцерківської міської ради рішення потрібно було переголосувати, на чому й наполягала фракція БПП. Міський голова Геннадій Дикий поставив на голосування пропозицію фракції БПП про переголосування даного питання. 22 депутати підтримали питання про переголосування. Однак остаточно рішення так і не було проголосовано у зв’язку з оголошенням головуючим перерви в сесійному засіданні до наступного тижня.

Таким чином, проект рішення «Про підтримку звернення депутатів Київської обласної ради до Верховної Ради України від 22 червня 2017 року щодо деяких питань правового урегулювання процедури усунення з поста Президента України в порядку імпічменту» не прийнятий. А тому переможні заяви голови Київської обласної ради Ганни Старикової про те, що нібито Білоцерківська міська рада прийняли звернення до Верховної Ради України щодо врегулювання процедури імпічменту, є не що іншим, як бажання видати потрібне за дійсне.

До того ж міський голова Геннадій Дикий ще раз підтвердив свою репутацію, як людини, яка готова порушувати регламент, маніпулюючи датою оприлюднення проектів рішень на сайті Білоцерківської міської ради, у разі, якщо це потрібно з політичних мотивів.