На сесію Білоцерківської міської ради пускали через червону стрічку

31 серпня відбулася 35 сесія Білоцерківської міської ради, на якій вирішили розглянути майже 360 питань порядку денного, що є рекордним за весь час VII скликання. Ще однією особливістю цієї сесії стало те, що у залу пропускали лише депутатів та представників ЗМІ, громадськість могла знаходитися лише у кінці зали за червоною стрічкою, яку охороняв представник поліції та працівниця міськвиконкому. Міський голова Геннадій Дикий пояснив, що таким чином наводять порядок під час проведення сесії. Відтак заблокувати трибуну чи розвісити плакати усім незгодним з діями влади відтепер буде значно важче.

Утім червона стрічка не змогла попередити суперечки між самим депутати у сесійній залі. Традиційно, фракція ВО «Батьківщина» попросила колег підтримати їх чергове політичне звернення, яке ніяк не стосується міста, а саме: про питання правового регулювання порядку проведення імпічменту Президента України. Звернення зачитав депутат Ігор Денисенко. Частина депутатського корпусу, а саме депутати від фракції «БПП - Солідарність» Геннадій Джегур та Олег Музальов нагадали, що депутати голосують лише за запити, а не за звернення і попросили міського голови не йти на порушення регламенту. Втім, звернення, хоч воно і не пройшло належної процедури оприлюднення, було включено в порядок денний та підтримано депутатським корпусом.

За червону стрічку заходити можуть тільки депутати, працівники виконкому та представники ЗМІ

У відповідь депутат від «УКРОПу» Володимир Бабенко вирішив скористатися ситуацією і теж попросив включити у порядок денний його звернення до правоохоронних органів, хоча воно й не було оприлюднено заздалегідь. У зверненні депутат просить перевірити законність витрат 464, 746 тис. грн. по програмі «Турбота», які Управління соцзахисту населення БМР перерахувало КП «Парк ім. Т. Шевченка» на проведення різноманітних святкових заходів. Хоча раніше по програмі «Турбота» видавалася допомога на лікування мешканців міста, матеріальну допомогу малозабезпеченим та святкові обіди для ветеранів міста. Геннадій Дикий заявив, що не вбачає ніякого порушення у такому витрачанні коштів, адже, з його слів, не всі жителі міста можуть поїхати за кордон і тому треба влаштовувати гарні святкування у Білій Церкві. Хто правий у цій ситуації, будуть розбиратися правоохоронці. Сподіваємося, що бодай якась відповідь від них буде. Звернення депутати підтримали.

Розвішувати плакати на трибуні більше активістам не дадуть

Також депутат Дмитро Мазуревич (Радикальна партія Олега Ляшка) звернувся із зверненням щодо відключення гуртожитків міста за борги з оплати газо- та електропостачання. Його звернення теж підтримали депутати. Затим, аби громада не дуже обурювалася загороджувальними заходами, надали слово кільком її представникам. Зокрема, Віктор Левицький звернув увагу на те, що при здачі в експлуатацію магазину Novus, на його думку, був дуже занижений розмір пайового внеску. Також активіст знову виступив проти передачі частини майна, яким нині опікується ТОВ "Білоцерківвода" на баланс Тролейбусного управління, вважаючи, що придатність цього майна неправильно оцінена. Це питання вже один раз виносилося на сесію, але не було підтримане депутатами.

Людмила Яценко чомусь запевняла, що коровай без дусту...

Павло Лаврусь закликав депутатів не вносити зміни у питання про зонінг території на розі бульвару Олександрійського та вул. Б. Хмельницького, адже це дозволить там збудувати заправку, проти чого вже тривалий час виступає частина громади міста. Також актвиіст привернув увагу до питання незаконного, як на його думку, розширення магазину, що знаходиться у дворі будинку 20 по бул. Олександрійському.

Затим слово вязала представниця малого бізнесу Людмила Яценко, яка попросила депутатів допомогти їй у якихось судових рішеннях і подарувала коровай у рушнику.

На тому виступ громади завершився і депутати перейшли до розгляду порядку денного.