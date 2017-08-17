Державна влада планує контролювати органи місцевого самоврядування

Директор Департаменту з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади Мінрегіону Сергій Шаршов розповів, чому виникла необхідність розробки міністреством законопроекту, який покликаний унормувати питання здійснення державного контролю (нагляду) за законністю рішень органів місцевого самоврядування.

Під час експертного обговорення в Українському кризовому медіа центрі на тему: «Нагляд за рішеннями органів місцевого самоврядування – питання національної безпеки» він виокремив 5 основних причин встановлення такого нагляду:

Реалізація Конституції України. Стаття 144 Основного закону говорить зокрема про те, що рішення ОМС з мотивів їх невідповідності Конституції та законам зупиняються в установленому законом порядку з одночасним зверненням до суду. Але чіткої процедури наразі не існує. Заповнення законодавчої прогалини, яка виникла внаслідок позбавлення у 2015 році Прокуратури функцій загального нагляду за законністю рішень ОМС. Реалізація Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, а також програмних документів Уряду, Президента та Верховної Ради України, де чітко виписано, що має відбутися переформатування місцевих органів виконавчої влади в органи префектурного типу. Європейський досвід , який свідчить про те, що із збільшенням повноважень та ресурсів органів місцевого самоврядування, виникає необхідність одночасного посилення контролю з боку держави щодо законності прийнятих ОМС рішень. Досвід країн, які йшли шляхом реформи місцевого самоврядування, свідчить, що такий нагляд убезпечує громади від багатьох помилок в ході децентралізації. Забезпечення територіальної цілісності держави. Маємо негативний досвід рішень місцевих рад навесні 2014 року, а також деякі сьогоднішні рішення ОМС, які спрямовані на руйнування системи державного управління. В умовах зовнішньої агресії це може призвести до відходу від децентралізації та переходу до федералізації, що нав’язується нам ззовні.

«Запропонований законопроект дозволить органам державної влади своєчасно зупиняти рішення ОМС, які встановлюють загрозу територіальної цілісності та конституційного ладу в Україні», - вважає Сергій Шаршов.

Зконопроект вже подано на розгляд Кабінету Міністрів України.

Дмитро Синяк, прес-центр "Децентралізація влади"