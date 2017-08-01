Біла Церква спробує погодити межі міста з селами

Білоцерківська міська рада має намір звернутися до кількох довколишніх сіл з проханням погодити межі міста. Такий проект рішення виноситься на розгляд сесії міськради, що відбудеться 31 серпня.

«Враховуючи реальну перспективу добровільного об’єднання Фурсівської, Матюшівської, Трушківської сільських рад Білоцерківського району та Пищиківської сільської ради Сквирського району в об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у селі Фурси та з метою підтвердження намірів даних територіальних громад щодо погодження зміни зовнішніх меж за рахунок території , що знаходиться в адміністративних межах Фурсівської сільської ради, звернутися до вищезгаданих територіальних громад для укладання Угоди про наміри щодо погодження зміни зовнішніх меж міста Біла Церква», - йдеться у тексті.

До такого кроку білоцерківська влада змушена вдатися після невдалої спроби створити Білоцерківську об’єднану територіальну громаду. Як відомо, 25 травня 2016 року Біла Церква ініціювала добровільне об’єднання громад сіл, селищ з адміністративним центром у місті Біла Церква, запросивши до такого об’єднання низку сусідніх населених пунктів, зокрема і безпосередніх наших сусідів – с. Шкарівку, с. Фурси, с. Пилипча, с. Піщана та с. Терезене. Проте отримали відмову від сусідніх сільських рад.

Після цього виконком Білоцерківської міської ради ухвалив рішення про проведення опитування мешканців Білої Церкви, де вони хочуть мешкати – у селах чи місті Біла Церква. Опитували жителів масивів Піщаний, Таращанський, приватної забудови, яку називають Царське село та Летра, мешканців селекції, Бугаївки, частину масиву Леваневського та тих, хто мешкає по вул. Київська в районі птахофабрики. Опитування мали завершити до 1 серпня 2017 року, проте результати до сих пір не оприлюднені.

7 липня міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий та сільський голова с. Фурси Микола Фурсенко підписали Меморандум про співпрацю між територіальними громадами міста Біла Церква та села Фурси.

Меморандум передбачав створення робочої групи, яка займатиметься взаємодією між міської та сільської радою у питаннях встановлення адміністративної межі територіальних громад міста та села.

А 19 липня виконком Білоцерківської міської ради на своєму засіданні погодив розрахунки видатків бюджетних установ Білоцерківської міської ради, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, на медичні, освітні та соціальні послуги мешканцям інших населених пунктів. Саме ці тарифи доведуть до відома сільських рад, аби мешканці сіл знали, у скільки їм обійдеться навчання у міських загальноосвітніх школах та спортивних закладах, школах мистецтв, лікування в наших медичних закладах тощо.