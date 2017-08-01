Максим Свірський вирішив звільнитися

Проект рішення виноситься на розгляд сесії Білоцерківської міської ради. Іншим проектом рішення на цій посаді пропонується затвердити нинішнього начальника юрвідділу Сергія Постівого.

7 липня 2016 року на сесії Білоцерківської міської ради Свірський Максим Сергійович був затверджений на посаду керуючого справами виконавчого комітету міської ради. До цього виконував обов'язки радника міського голови на громадських засадах. Виходець із Житомира. Працював начальником відділу забезпечення діяльності керівництва Житомирської обласної державної адміністрації. У 2015 році потрапив під перевірку в рамках закону «Про очищення влади». Проте перевірка не була завершена, оскільки Свірський звільнився із займаної посади. На посаді радника міського голови у Білій Церкві опікувався темами iGov, ProZorro, транспортною реформою, яку втілював в життя разом із Костянтином Підпокровним, ще одним вихідцем із Житомира.

Також курував процес створення нового сайту Білоцерківської міської ради, який обійшовся міському бюджету в 200 тис. грн.

Варто зазначити, що попри всі обіцянки працювати у системі ProZorro, міська влада Білої Церкви так й не змогла осилити закупівлю робіт та послуг на цій платформі, які здійснює відділ капітального будівництва, а саме він освоює левову частку коштів з бюджету розвитку. Та й система електронного документообігу, яким опікувався керуючий справами, також не запрацювала.

А оцінити наслідки транспортної реформи вже може кожен бажаючий, адже багато хто у місті користується громадським транспортом. Варто лише пригадати, що реформа супроводжувалася витісненням з ринку місцевого перевізника "Валоїс" і заведенням на ринок київського перевізника ТОВ "Транссіті", кількаразовою зміною маршруту №7, розробкою харківськими спеціалістами нової схеми руху маршруток за 90 тис. грн., закупівлею кількох уживаних тролейбусів з Угорщини за 3 млн. грн, при цьому з чотирьох машин у рейс виходить лише три, один так і стоїть поломаним. Також було введено електронне зчитування квитків та проїзних у тролейбусах. Щоправда, черга до обліку перевезення пільгових категорій білоцерківців шляхом видачі їм картки білоцерківця так і не дійшла.