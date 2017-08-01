Перелік громадських організацій Білої Церкви, яким виділили кошти з міського бюджету

При цьому виконком звернувся до начальника управління соціального захисту населення БМР Тетяни Велігорської виділяти ці кошти лише у випадку, коли керівники цих громадських організацій погодяться погасити попередні борги за житлово-комунальні послуги чи укладуть договори щодо реструктуризації цих боргів.
Слід зазначити, що на фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету претендувало 17 громадських організацій, з них 12 – громадських організацій ветеранів та інвалідів та 5 громадських організацій соціального спрямування. На фінансову підтримку громадським організаціям у 2017 році у міському бюджеті м. Біла Церква передбачено 330,6 тис.грн. Ці кошти діляться за двома напрямками, а саме: фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів – 220,6 тис.грн; фінансова підтримка громадських організацій соціального спрямування – 110,0 тис.грн.
Отож, фінансову підтримку між громадськими організаціями було розподілено таким чином:
- Білоцерківська міська рада Організації ветеранів України – 85 тис. грн,
- Білоцерківська організація Всеукраїнського об’єднання ветеранів – 8,6 тис. грн,
- Білоцерківська міська громадська організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) – 22,3 тис. грн,
- Громадська організація «Білоцерківський міський комітет сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій та ветеранів війни» - 11,3 тис. грн,
- Білоцерківське міське відділення Української асоціації звільнених у запас кадрових військовослужбовців – 7,5 тис. грн,
- Білоцерківська міська громадська організація Всеукраїнської організації інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій – 5,4 тис. грн,
- Білоцерківський міський осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація соціальної підтримки і захисту співробітників спецслужб України «Співдружність» – 7,1 тис. грн,
- Громадська організація «Всеукраїнська спілка інвалідів і ветеранів війни в Афганістані «Десантне братство» – 7,0 тис. грн,
- Білоцерківська міська громадська організація «Діти війни» – 2,0 тис. грн,
- Білоцерківське добровільне товариство незаконно репресованих – 2,8 тис. грн,
- Міжнародний фонд «Відродження Чорнобиля» – 82,0 тис. грн,
- Білоцерківська міська організація Товариства Червоного Хреста України – 23,2 тис. грн,
- Білоцерківське міське товариство інвалідів «Фенікс» – 21,1 тис. грн,
- Білоцерківська громадська організація інвалідів – ліквідаторів Чорнобиля – 9,0 тис. грн,
- Білоцерківська міська громадська організація Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» – 7,8 тис. грн,
- Білоцерківська міська громадська організація «Ветерани Чорнобиля» – 28,5 тис. грн.