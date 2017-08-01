Перелік громадських організацій Білої Церкви, яким виділили кошти з міського бюджету

8 серпня на засіданні виконавчого комітету Білоцерківської міської ради ухвалено рішення про підтримку громадських організацій ветеранів, інвалідів та організацій соціального спрямування у розмірі 220 тис. грн на оплату комунальних послуг.

При цьому виконком звернувся до начальника управління соціального захисту населення БМР Тетяни Велігорської виділяти ці кошти лише у випадку, коли керівники цих громадських організацій погодяться погасити попередні борги за житлово-комунальні послуги чи укладуть договори щодо реструктуризації цих боргів.

Слід зазначити, що на фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету претендувало 17 громадських організацій, з них 12 – громадських організацій ветеранів та інвалідів та 5 громадських організацій соціального спрямування. На фінансову підтримку громадським організаціям у 2017 році у міському бюджеті м. Біла Церква передбачено 330,6 тис.грн. Ці кошти діляться за двома напрямками, а саме: фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів – 220,6 тис.грн; фінансова підтримка громадських організацій соціального спрямування – 110,0 тис.грн.

Отож, фінансову підтримку між громадськими організаціями було розподілено таким чином: