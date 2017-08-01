80 учасників АТО Білоцерківщини отримали по 2 га землі

5 серпня відбулося урочисте вручення права власності на земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства 80 бійцям, які брали участь в антитерористичній операції на сході України. Земельні ділянки, по 2 гектари кожна, для учасників АТО виділили товариство «Агро УБД» та фермерське господарство «АГРОРОСТ».

У числі учасників заходу - голова Білоцерківської районної державної адміністрації Геннадій Джегур та голова Білоцерківської районної ради Віталій Гринчук, начальник міськрайонного Управління Держгеокадастру у Білоцерківському районі та м. Біла Церква Михайло Борозенець, голова правління Асоціації учасників бойових дій В’ячеслав Вовченко, член правління Асоціації Микола Гніушевич, координатор по земельним питанням Асоціації Максим Коноплястий.

Очільники району подякували присутнім за захист територіальної цілісності України, а також висловили свою підтримку та подальше сприяння у вирішенні проблем, з якими зіштовхуються учасники антитерористичної операції у мирному житті.

«Висловлюю слова подяки голові правління Асоціації учасників бойових дій В’ячеславу Вовченку, усім, хто сьогодні працює в Асоціації за активність, наполегливість та небайдужість. Хочу запевнити, що з боку районної ради та депутатського корпусу і надалі буде тісна співпраця щодо допомоги учасникам антитерористичної операції на Сході України та їх родинам», - відмітив голова районної ради Віталій Гринчук.

«Ця подія яскраво демонструє наскільки важливо об’єднувати зусилля задля вирішення тієї чи іншої проблеми. Інакше успіху не досягти. Я щиро дякую усім наших хлопцям, які на передовій захищали Україну, я щиро дякую родинам учасників АТО за терпіння та розуміння. Ці земельні ділянки – найменше чим ми можемо віддячити вам за спокій та мирне небо. Без сумніву, робота в даному напрямку буде продовжена і це чергові кроки по забезпеченню наших захисників земельними ділянками», - підкреслив голова райдержадміністрації Геннадій Джегур.

В свою чергу, учасники АТО задоволені позитивними зрушеннями у даному питанні. Його вирішення люди очікували ще з 2015 року. Як розповів В’ячеслав Вовченко, постійні звернення до Держгеокадастру не приносили позитивних результатів: вільних земельних ділянок не було та немає і нині. Тож головне завдання, яке ставила перед собою Асоціація, – пошук землі. Процес кропіткий та довготривалий, бо ж не всі погоджувалися йти на співпрацю. Але все ж таки, вдалося знайти порозуміння з товариством «Агро УБД» та фермерським господарством «АГРОРОСТ» і завдяки цьому майже півтисячі учасників АТО зможуть реалізувати своє право на отримання земельної ділянки. «Сьогоднішній захід – це лише перший крок. Кожні два тижні ми будемо вручати документи, що засвідчують право власності на земельну ділянку. Наша головна перемога в тому, що ми разом відстоюємо свої права, допомагаємо один одному. Ми не ділимося, а намагаємося злагоджено працювати задля того, щоб усі хлопці отримали те, що їм гарантоване законами України», - підкреслив В’ячеслав Вовченко.

Додамо, що раніше Білоцерківський район надав учасникам АТО близько 1700 ділянок під садівництво, понад 300 га для ведення ОСГ. Крім цього, органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень надали учасникам АТО під будівництво та обслуговування житлового будинку та господарських споруд більше 50-ти ділянок.

За матеріалами сайту Білоцерківської РДА