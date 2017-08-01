Саме на цьому наголошувати жителі сіл на зустрічах із головою Білоцерківської райдержадміністрації Геннадієм Джегуром. На минулому тижні продовжилися виїзні прийоми громадян, які започаткував голова РДА, аби з’ясувати основні проблемні питання, які хвилюють мешканців Білоцерківщини, та здійснити моніторинг соціально-економічної і криміногенної ситуації на території району.

На зустрічі з очільником райдержадміністрації завітали жителі Бикової Греблі, Черкасу, Пилипчі, Городища, Глибічки, Поправки, Шкарівки. Зрозуміло, що у кожного села свої проблеми, проте мають місце й такі, які є актуальними практично для кожного населеного пункту.

Земля, ставки, дороги, монетизація зекономлених субсидій, «мовчазні» радіоточки, об’єднання територіальних громад – саме ці слова були найбільш уживані практично на кожній зустрічі. Зокрема, людей непокоять недобросовісні орендарі земельних та водних ресурсів, складність отримання ділянок із земель резерву, неможливість відновлення повноцінного радіосповіщення, необхідність ремонту доріг та курсування великогабаритних вантажівок вулицями населених пунктів тощо.

Чимало запитань виникає у сільських жителів і з приводу повернення коштів за невикористану субсидію та встановлення розміру обов’язкової плати за отримані послуги. Роз’яснення з цього приводу під час зустрічей надавали фахівці управління соціального захисту та керівники інших структурних підрозділів Білоцеркіської райдержадміністрації.

Як з’ясувалося, чи не найбільшу тривогу у жителів Білоцерківщини викликає очікуване утворення об’єднаних територіальних громад. Чималу роль у цьому відіграє поширення усіляких чуток. Одні «знавці» посилено розповсюджують інформацію про це, що в результаті об’єднання більші села просто поглинуть менші, інші ж «інформатори» акцентують увагу на тому, що ця реформа покликана знищити села, оскільки буде реалізована шляхом примусового приєднання сільських територій до великих міст.

«Сільська громада має право бути», - емоційно наголошували під час зустрічі з головою райдержадміністрації жителі села Шкарівка, котрому найбільше пророкують насильне злиття з Білою Церквою. І Геннадій Джегур стовідсотково погоджувався із шкарівчанами, оскільки переконаний, що майбутня децентралізація навпаки дасть могутній поштовх розвитку сільських громад.

"Реформа місцевого самоврядування покликана, перш за все, передати всі повноваження на місця, - зазначив Геннадій Джегур, виступаючи перед присутніми. - Включаючи й право розпоряджатися заробленими коштами. Шкарівчани, як ніхто інший, яскраво продемонстрували своє вміння якісно господарювати. Закон передбачає об’єднання виключно на добровільних засадах, тому боятися силового об’єднання з містом не потрібно. Навпаки необхідно шукати шляхи компромісу і район у цьому напрямі готовий рухатися вперед. А щодо перспектив створення Шкарівської об’єднаної територіальної громади з центром у вашому селі, то вони є цілком реальними, оскільки всі розрахунки показують, що майбутня громада буде самодостатньою і фінансово спроможною, тому і має право на своє існування".

Тетяна Миколаєнко