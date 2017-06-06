Перевести дачні та садові будинки у жилі стало простіше

"Відтепер українцям буде простіше перевести свої дачні й садові будинки у жилі. Ми спростили й удосконалили відповідні процедури", - повідомив під час засідання Уряду віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. - Спрощена процедура дасть можливість українцям, що мають намір перевести дачний чи садовий будинок у жилий, оформити відповідну документацію без зайвої перевантаженості у звіті про проведення технічного огляду. Це насамперед усуне корупційну складову і можливість подвійного тлумачення та пов’язаних з цим зловживань».
Віце-прем’єр підкреслив, що запровадження спрощених процедур забезпечить реалізацію громадянами права на розпорядження власним майном.