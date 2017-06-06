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Перевести дачні та садові будинки у жилі стало простіше

  • Четвер, черв. 15 2017
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Перевести дачні та садові будинки у жилі стало простіше

14 червня на засіданні Кабінету міністрів України були внесені зміни до Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки (Постанова  від 14.06.2017  № 420). Ці зміни спрощують переведення дачних та садових будинків у жилі. 

"Відтепер українцям буде простіше перевести свої дачні й садові будинки у жилі. Ми спростили й удосконалили  відповідні процедури", - повідомив під час засідання Уряду віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. - Спрощена процедура дасть можливість українцям, що мають намір перевести дачний чи садовий будинок у жилий, оформити відповідну документацію без зайвої перевантаженості  у звіті про проведення технічного огляду. Це насамперед усуне корупційну складову і можливість подвійного тлумачення та пов’язаних з цим зловживань».

Віце-прем’єр підкреслив, що запровадження спрощених процедур забезпечить реалізацію громадянами права на розпорядження власним майном.

За матеріалами сайту Мінрегіонбуду

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Опубліковано в Влада

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