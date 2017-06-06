До кінця року обіцяють встановити відеокамери при в'їздах у місто

За словами міського голови Геннадія Дикого камери не встановлювалися, тому, що були технічні проблеми з освоєнням коштів, а це 2 млн. грн. Буцімто казначейство не пропускало ці кошти. Розпорядником цієї суми був Департамент житлово-комунального господарства міста. Відтак вирішили змінити розпорядника з ДЖКГ на виконавчий комітет і таким чином розблокувати процес. Міський голова каже, що до кінця року камери встановлять.