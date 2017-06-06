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До кінця року обіцяють встановити відеокамери при в'їздах у місто

  • Вівторок, черв. 13 2017
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До кінця року обіцяють встановити відеокамери при в&#039;їздах у місто

13 червня на позачерговому засіданні 33 сесії Білоцерківської міської ради депутати ухвалили рішення змінити розпорядника коштів з метою розблокувати процес встановлення камер відеонагляду при в'їздах у Білу Церкву.

За словами міського голови Геннадія Дикого камери не встановлювалися, тому, що були технічні проблеми з освоєнням коштів, а це 2 млн. грн. Буцімто казначейство не пропускало ці кошти. Розпорядником цієї суми був Департамент житлово-комунального господарства міста. Відтак вирішили змінити розпорядника з ДЖКГ на виконавчий комітет і таким чином розблокувати процес. Міський голова каже, що до кінця року камери встановлять. 

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Опубліковано в Влада

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