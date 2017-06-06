Біла Церква отримала додаткових 161, 8 млн. грн

13 червня відбулося засідання 33 позачергової сесії Білоцерківської міської ради, на якій розглянули чотири питання порядку денного. Зокрема, затвердили додаткові надходження та видатки на загальну суму 161, 8 млн. грн, а також внесли зміни до Програми розробки містобудівної документації, включили до комунального майна приміщення Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді», а також змінили положення про громадський бюджет таким чином, що і мешканці ОСББ та ЖБК зможуть надавати свої проекти для фінансування та брати участь у вирішенні, які саме проекти будуть фінансуватися з громадського бюджету.

Отже, бюджет міста збільшено на 161, 8 млн. грн. З них 48, 1 млн. грн – це перевиконання дохідної частини по податкам та зборам, решта 113, 7 млн. грн – субвенції з державного і обласного бюджетів, які надаються нашому місту.

113, 7 млн. грн. розподілили таким чином:

- 6, 4 млн. грн. виділяється на соціально-економічний розвиток Білої Церкви;

- 70 млн. грн. – компенсація різниці тарифів для КП «Білоцерківтепломережа» та ТОВ «Білоцерківвода»;

- 25, 4 млн. грн. – витрати на субсидії та пільги мешканцям міста

- 11, 9 млн. грн - витрати на капітальний ремонт проспекту Князя Володимира та реконструкція теплопункту по вул. Ставищанська

48, 1 млн. грн. вирішили розподілити таким чином:

- 5, 1 млн. грн. перерахували до загального фонду бюджету

- 43 млн. грн. перерахували до бюджету розвитку, таким чином бюджет розвитку склав практично 163 млн. грн. (включно з цільовими субвенціями на капітальні видатки та програми співфінансування)

5, 1 млн. грн. вирішили розподілити таким чином:

- 2, 1 млн. грн. виділити Департаменту житлово-комунального господарства на поточні ремонти;

- 1 млн. грн. виділити на програму «Турбота», яка досягає розміру у 5 млн. грн.;

- 1, 1 млн. грн підуть на компенсацію перевезення пільгових категорій залізничним транспортом;

- 100 тис. грн. виділяються на компенсацію комунальних платежів почесним громадянам Білої Церкви;

- 730 тис. грн виділили місцевим депутатам на виконання депутатських повноважень (по 15 тис. грн. кожному)

- 70, 3 тис. грн. на інформування про громадський бюджет та програму розвитку громадянського суспільства

- 65 тис. грн. відділу фізичної культури та спорту на сигналізацію

Також депутати затвердили перерозподіл додаткових 43 млн. грн., які надійшли до бюджету розвитку, вони підуть на ремонти прибудинкових територій, тротуарів, шкіл, садочків, установку теплових лічильників тощо. Детально з розподілом коштів по бюджету розвитку можна буде незабаром ознайомитися на сайті Білоцерківської міської ради у розділі «Рішення міської ради».

Також піднімалося питання про ремонт дороги на Сквирському шосе. Уже є підрядник, який виконуватиме ці роботи. Вартість робіт – 23, 2 млн. грн. З приводу цього питання виникла дискусія між міським головою Геннадієм Диким і депутатами міськради. Зокрема, Олександр Ореховський, депутат від ПЕВУ, запитав мера чи зробив він кадрові висновки за цієї ситуацією, адже неможливо собі уявити, щоб область розпочала якісь роботи у Білій Церкві, а міська влада при цьому не в курсі. Нагадаємо, у грудні минулого року обласний відділ капітального будівництва почав роботи на ділянці дороги Сквирське шосе, знявши верхній шар асфальту, проте роботи були зупинені, бо просто пішов сніг. За зиму дорога зруйнувалася вщент, а білоцерківці вимушені ламати свої автомобілі на цій дорозі до сих пір. Міський голова Геннадій Дикий запевняє, що про початок робіт у грудні його не проінформували.