Геннадій Дикий сказав, коли нарешті почнуть ремонтувати Сквирське шосе

31 травня на прес-конференції міський голова Геннадій Дикий розповів про те, коли ж нарешті почнуть ремонтувати дорогу по вул. Сквирське шосе, у районі Військбуду.

Спершу мер нагадав, хто винен у тому, що зруйнована дорога. Минулого року обласна влада провела тендер на ремонт цієї ділянки дороги, роботи розпочали у грудні, через погодні умови не завершили. За зиму дорогу та тротуари і бордюри значно зруйнували автівки, тому довелося переробляти проектно-кошторисну документацію, проводити експертизу проекту. На ремонт дороги потрібно 130 тис. євро (чомусь названа саме вартість у іноземній валюті, - ред.).

Тож вирішили шукати підрядника через систему ProZorro. 4 червня міський голова обіцяє, що з чотирьох фірм, які відгукнулися, оберуть підрядника. Але перед ремонтом асфального покриття вирішили замінити каналізаційні та стічні труби.

Тож, коли водії зможуть насолодитися спокійним рухом автівки по рівній дорозі на Сквирському шосе, наразі невідомо.