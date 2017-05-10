Рішення про кредит для ТОВ "Білоцерківводи" відклали

25 травня відбулося засідання 32 сесії Білоцерківської міської ради, на якій розглянуто понад 170 питань порядку денного. Проте сесія могла б і не відбутися, якби міський голова та депутати не порозумілися стосовно п’ятого питання порядку денного, а саме: дозволу ТОВ «Білоцерківвода» взяти участь у проекті, який передбачає отримання 33 млн. євро кредиту від Європейського інвестиційного банку на модернізацію каналізаційної станції.

Кредит зняли з порядку денного

На початку сесії частина депутатів, а також громадські активісти заблокували трибуну та президію з вимогою зняти з розгляду питання про кредит. Після чого міський голова та голови фракцій зібралися у кабінеті мера для перемовин, після чого питання було з розгляду знято, а трибуна розблокована.

Про те, що підприємство хоче взяти кредит на спорудження нових будівель чи реконструкцію діючих каналізаційних очисних споруд було відомо ще минулого року. Тоді ж проводилася презентація цього проекту реконструкції.

Проте минулого року у Білоцерківській міській раді більшості голосів у підтримку цього рішення не знайшлося. Немає їх і нині. Депутати у приватній розмові виловлюють сумніви щодо доцільності взяття аж такої великої суми кредиту, - це майже 1 млрд. грн.

На засіданні передсесійних комісій, що відбулося 23 травня, представники ТОВ «Білоцерківвода» та експерти знову намагалися пояснити, навіщо брати такий великий кредит. Проте, вийшло це у них не дуже якісно. Наприклад, Артем Максимов, зав. відділенням державного підприємства НДІ будівельного виробництва зазначив, що його підлеглі проводили експертизу стану каналізаційних очисних споруд і виявили, що вони не придатні для подальшої експлуатації та визначили обсяги капітального ремонту приміщень (22 млн. грн) чи будівництва нових (30 млн. грн) .

Ось такий перфоменс був на вулиці біля міськради. Як натяк на те, що 21 травня у р. Протока була спущена вода з хлором, що призвело до загибелі риби

При цьому відразу ж Артем Максимов зазначив, що це вартість робіт, якщо будувати каналізаційну очисну споруду за старими радянськими зразками, але нині так ніхто не будує, а треба будувати по новим технологіям. До того ж ця вартість – це лише будівельні конструкції без інженерного обладнання. А от скільки буде коштувати нова КОС, збудована по новим енергозберігаючим технологіям, депутатам не озвучили.

Окрім реконструкції чи будівництва нової КОС, кредит планують потратити на реконструкцію головної насосної станції та ще двох насосних станцій по місту, а також на реконструкцію системи водозабору на р. Рось. Хто визначав необхідність реконструкції самих цих об’єктів, хто визначав вартість робіт? Концесіонер чи незалежний профільний інститут? Чому не можна реконструювати за рахунок тієї суми, яку обіцяв інвестувати у підприємство концесіонер, а це 85 млн. грн.? Чи покращиться після цього якість питної води? На ці питання відповідей поки немає.

А от те, що кредит зумовить зростання тарифу на водовідведення та водопостачання визнають і представники ТОВ «Білоцерківвводи». Заступник директора Тетяна Назаренко заявила, що упродовж 15-20 років тариф зросте майже удвічі. При чому, незалежно чи буде реконструкція чи ні, адже все одно зростуть витрати на експлуатація застарілого обладнання. А от заступник міського голови Володимир Хмурич зазначив, що тариф удвоє зросте за 5-6 років. То за який термін зросте тариф насправді?

Отже, наявність великої кількості запитань, на які так і немає відповіді, змусили депутатів відмовитися від підтримки цього рішення. А отже його зняли з порядку денного.

Вручили нагородиди учасникам АТО та членам їх родин

Перед розглядом порядку денного міський голова Геннадій Дикий вручив нагороди: солдату Островському Олександру Миколайовичу – медаль «Захиснику Вітчизни», сержанту Павленку Дмитру Петровичу – медаль «Захисник Вітчизни» (посмертно, нагороду вручили його матері), старшому прапорщику Миколі Степановичу Стаднику - орден Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно, нагороду вручили його дружині), молодшому сержанту Сломчинському Максиму Олеговичу - орден «За мужність» III ступеня (посмертно, нагороду вручили його матері), солдату Шекері Олександру Григоровичу - орден «За мужність» III ступеня (посмертно, нагороду вручили його матері).

Також депутати підтримали звернення до центральних органів влади щодо можливого будівництва баскетбольної арени у Білій Церкві, збільшили статутний фонд парку ім. Т. Шевченка, щоправда, невідомо на яку суму, адже відповідного додатку до проекту рішення на сайті міської ради немає.

ОСББ та ЖБК нарешті можуть розраховувати на фінансову підтримку

Також внесли зміни до програми про підтримку ОСББ та ЖБК. Відтепер ця програма має запрацювати, а ОСББ та ЖБК зможуть отримати 40% відшкодування кредиту , який вони візьмуть на заходи з енергозбереження у своїх будинках, з міського бюджету. На це закладено у бюджеті міста 1, 5 млн. грн. на 2017 рік. Загалом програма розрахована до 2020 року та передбачається на компенсацію кредитів витратити 5 млн. грн.

Також ОСББ та ЖБК зможуть отримати ще 40% компенсації кредиту від держави. Загалом компенсувати позичені кошти зможуть у розмірі 80%. Начальник Департаменту житлово-комунальних послуг Анатолій Кравець зазначив, що вже є бажаючі співвласники багатоквартирних будинків скористатися такою програмою. Також депутати обіцяють прийняти програму компенсації кредитів, взятих на капітальних ремонт будинків.

Готель "Рось" та табір "Лісова казка" поки в оренду не здають

Затим депутати також затвердили Програму фінансової підтримки комунальних підприємств на 2017 рік. Щоправда, яких та про які суми йде мова, наразі теж не відомо, адже на сайті міської ради немає відповідних додатків до цих рішень. Також депутати прийняли рішення про зміни розміру пайової участі та внесли зміни до положення Центру «Шанс».

А от рішення про затвердження переліку майнових комплексів, які можна здавати в оренду, а там був і готель «Рось», і табір «Лісова казка», не підтримали.

Також депутати розглянули низку земельних рішень, який було більше 150.