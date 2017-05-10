Коли у Білій Церкві відключать "Одноклассники" та "Вконтакте"?

Указ Порошенка про блокування сайтів набирає чинності з дня його опублікування. Завтра, 17 травня в газеті "Урядовий кур'єр" буде опубліковано текст указу. З цього дня оператори інтернет-послуг повинні заблокувати доступ до цих соціальних мереж.
Ця новина застала зненацька провайдерів, у тому числі й у Білій Церкві.
В компанії БКМ повідомили, що ще не знають, як будуть діяти і оголосять про можливе відключення окремим повідомленням. Схожу відповідь надали в компанії Магнус, зазначивши, що скоріше за все, блокувати соцмережі будуть не вони, а магістральний провайдер.
У компанії Белком зазначили, що "позицію компанії "Белком" буде викладено на сторінці в Фейсбук".
Тож, наразі невідомо, коли відключать одні з найпопулярніших соцмереж з російськими власниками.