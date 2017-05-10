Коли у Білій Церкві відключать "Одноклассники" та "Вконтакте"?

"Укрпошта" скористалася з нагоди та на своїй сторінці в ФБ поставила це фото і написала: Коли заблокували ВК та Однокласники, але тобі ще є що сказати

Президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соцмереж ВКонтакте і Одноклассники, а також Яндексу. Текст указу опублікований на офіційному сайті глави держави. "Заборона Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів «Mail.ru» (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів «Вконтакте» (www.vk.com) та «Одноклассники» (www.ok.ru)", - сказано у повідомленні.

Указ Порошенка про блокування сайтів набирає чинності з дня його опублікування. Завтра, 17 травня в газеті "Урядовий кур'єр" буде опубліковано текст указу. З цього дня оператори інтернет-послуг повинні заблокувати доступ до цих соціальних мереж.

Ця новина застала зненацька провайдерів, у тому числі й у Білій Церкві.

В компанії БКМ повідомили, що ще не знають, як будуть діяти і оголосять про можливе відключення окремим повідомленням. Схожу відповідь надали в компанії Магнус, зазначивши, що скоріше за все, блокувати соцмережі будуть не вони, а магістральний провайдер.

У компанії Белком зазначили, що "позицію компанії "Белком" буде викладено на сторінці в Фейсбук".

Тож, наразі невідомо, коли відключать одні з найпопулярніших соцмереж з російськими власниками.