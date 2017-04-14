Розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства з 1 травня

Особам з інвалідністю з дитинства, які мають одночасно право на державну соціальну допомогу відповідно до зазначеного Закону, на пенсію та на державну соціальну допомогу згідно із Законом України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, призначається за вибором осіб з інвалідністю з дитинства один із видів допомоги або пенсія. При цьому, якщо особа з інвалідністю з дитинства або дитина з інвалідністю має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника і державну соціальну допомогу відповідно до цього Закону, ці виплати призначаються одночасно.

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства згідно із Законом України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” призначається на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи. Державна соціальна допомога призначається і виплачується у повному розмірі органами соціального захисту населення з дня звернення за її призначенням.

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А та Б призначається у розмірі 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Надбавка на догляд за особою з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А встановлюється в розмірі 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за особою з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б або без встановленої підгрупи – в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У разі, якщо щомісячний розмір державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи не досягає розміру державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд, що виплачується на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, здійснюється щомісячна доплата у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Для осіб з інвалідністю з дитинства ІІ та ІІІ груп розмір цієї допомоги становить 80 і 60 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІI та III групи, які на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, передбачено надбавку на догляд за ними до державної соціальної допомоги в розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

На дітей з інвалідністю державна соціальна допомога призначається на строк, зазначений у медичному висновку, який видається у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, але не більш як по місяць досягнення дитиною з інвалідністю 18-річного віку.

Державна соціальна допомога на дітей з інвалідністю віком до 18 років призначається у розмірі 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Розмір державної соціальної допомоги, призначеної на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, збільшується на 50 відсотків. Крім того, до державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю може бути призначена надбавка на догляд.

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А віком до 6 та від 6 до 18 років становить 100 відсотків прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, за дитиною з інвалідністю віком до 6 та від 6 до 18 років становить 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку і призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду, перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, у разі якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду, і вони фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю. Одному з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікуну, піклувальнику надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, а також одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби.

У 2017 році розміри державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю виходять із прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність та дітей відповідного віку, як передбачено статтею 7 Закону України „Про Державний бюджет України на 2017 рік”.

Так, розмір державної соціальної допомоги (з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.08 № 265 „Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (зі змінами) з 01.05.17 становить:

для осіб з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А – 2 695,40 грн;

для осіб з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б – 1 968,00 грн;

для осіб з інвалідністю з дитинства ІІ групи – 1 312,00 грн;

для осіб з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 1 312,00 грн;

для осіб з інвалідністю з дитинства ІІ груп з надбавкою на догляд –

1 312,00 грн;

для осіб з інвалідністю з дитинства ІІІ груп з надбавкою на догляд –

1 312,00 грн;

для дітей з інвалідністю (без надбавки на догляд) – 1 312,00 грн;

для дітей з інвалідністю підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд – 2 344,40 грн;

для дітей з інвалідністю до 6 років з надбавкою на догляд – 1 631,40 грн;

для дітей з інвалідністю підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – 2 695,40 грн;

для дітей з інвалідністю від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – 1 806,90 грн;

для дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою від 0 до 18 років – 1 377,60 грн;

для дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою до 6 років з надбавкою на догляд – 2 803,60 грн;

для дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою до 6 років з надбавкою на догляд – 2 090,60 грн;

для дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – 3 154,60 грн;

для дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – 2 266,10 гривень.

На даний час на обліку в органах соціального захисту населення перебуває близько 404 тис. осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю. Питання своєчасності виплат цієї державної соціальної допомоги знаходиться на постійному контролі Мінсоцполітики.

За матеріалами сайту Мінсоцполітики