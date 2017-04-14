Водіям маршруток порекомендували чемно ставитися до пільговиків

Керуючий справами Максим Свірський на початку засідання зазначив, що перевезення пільгових категорій громадян наразі є проблемним питанням, адже приватним перевізникам ніхто не відшкодовує вартість таких послуг. Верховна Рада спершу внесла зміни, якими зафіксувала, що з державного бюджету надаватимуться субсидії місцевим бюджетам для перевезення пільговиків. Потім норму про субсидії відмінила, але депутати так і не вказали чітко, з якого ж бюджету компенсувати перевезенні пільговиків. Тому наразі з міського бюджету Білої Церкви компенсується перевезення пільговиків лише КП «Тролейбусне управління». Кількість перевезених пільговиків рахується по формулі, затвердженій Кабінетом міністрів, тому це лише приблизні дані.

Максим Свірський зауважив, що вже розроблена програма перевезення пільговиків у Білій Церкві і відшкодовувати цю послугу будуть лише тим приватним перевізникам, у салоні яких будуть валідатори, тобто буде проводитися автоматизований облік пільговиків. Валідатори встановить за свій кошт інвестор – компанія «АСТЕК», яка встановила аналогічні пристрої у тролейбусах.

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Проте поставлять такі валідатори не у всіх маршрутках. У першу чергу ними будуть обладнані автобуси, які пристосовані для перевезення пасажирів, а такі курсують по маршруту №14, 22, 19, 11.

Встановлення валідаторів – це лише перший крок до точного обліку перевезених пільговиків. Наступний крок – видача такій категорії пасажирів муніципальної картки білоцерківця, яка буде розроблена за принципом банківської картки і матиме персональну інформацію про власника такої картки. Перемовини щодо її виготовлення нині ведуться з Ощадбанком. Коли пільговикам видадуть ці картки, наразі поки що невідомо.

А поки все це буде впроваджено, водіям і власникам фірм-перевізників порадили набратися терпіння. «Не тільки вам важко, всім важко», - сказав Максим Свірський і порадив все-таки чемно ставитися до пільговиків.

Начальник транспортного відділу Олена Шевченко зауважила, що рух маршруток, їх технічний стан перевіряють регулярно, складають, у разі порушення умов перевезення, акти, розглядають скарги мешканців.

Журналіст БЦ News піднімав питання про те, коли ж нарешті у Білій Церкві в поминальні дні буде налагоджена нормальне транспортне сполучення, щоб люди не стояли в чергах на зупинці і не перекривали дороги, як це було цього року на масиві Піонерська. Максим Свірський зауважив, що маршруток для перевезення пасажирів було виділено достатньо, проте вони простоювали в заторах, адже біля кладовищ було багато приватного транспорту. Також були перевантажені розв’язки, місця розвороту. І пообіцяв, що цю проблему розглянуть та врахують зауваження мешканців, можливо, наступного року обмежать під’їзд до входу на кладовища для приватного транспорту.

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Також, за інформацією Максима Свірського, наразі по результатам конкурсу у Білій Церкві курсує 302 маршрутки, з них 71 машина – це вже пристосовані для перевезення пасажирів автобуси марок Богдан, Neoplan тощо. З них 33 автобуси обслуговують маршрути №14, 22, а решта – маршрути №19, 11.

Також піднімалося питання введення розробленої нової схеми руху маршруток. За словами Максима Свірського, це буде не раніше, ніж закуплять нові тролейбуси.