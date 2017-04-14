Що чекає на МАФи в Білій Церкві?

4 травня відбулося позачергове засідання 31 сесії Білоцерківської міської ради, на якому розглянули всього чотири питання, при цьому знову не обійшлося без емоційних з’ясувань стосунків у фракції «УКРОП» та претензій місцевих підприємців до міської влади Білої Церкви.

БВАК має розробити та затвердити з депутатами положення про премії своїм працівникам

Депутати повторно затвердили виділення коштів на придбання земельних ділянок для розширення кладовища по вул. Київська, внесли зміни до рішення про використання орендної плати об'єктів міської комунальної власності, що дозволить КП БВАК використовувати оренду плату на виплату зарплатні своїм працівникам. Перед ухваленням цього рішення заслухали звіт тимчасової депутатської комісії щодо перевірки роботи БВАК.

Зокрема, комісія вирішила, що необхідно інвентаризувати земельні ділянки, на яких розташований БВАК та звернутися до Київської облради з проханням передати їх до територіальної громади Білої Церкви, також потрібно інвентаризувати земельні ділянки та частину споруд і звернутися до Міноборони з проханням їх передати місту.

До вересня керівництво БВАК має подати на розгляд депутатам стратегію розвитку підприємства. До липня розробити положення про преміювання працівників БВАК та донести його до відома профільної депутатської комісії. До червня привести в порядок документацію по здачі приміщень і територій в оренду, а також привести розмір орендної плати до вимог чинного законодавства.

Також підприємство до кінця року лишили право здавати приміщення в оренду та суборенду. При цьому заборонили проводити військові тренування на злітній смузі з використанням техніки на гусеничному ходу. Також депутати зобов’язали керівника БВАК Сергія Кандаурова шукати інвестора для розвитку інфраструктури аеропорту та активніше працювати з Агенцією стратегічного розвитку Білої Церкви.

Підприємців з вул. О. Гончара, 22 просять забирати свої кіоски

Затим депутати розглянули питання, яке було ними підтримано на сесії 27 квітня, але заветовано міським головою. Мова йде про укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту з фізичною особою-підприємцем Діденком Дмитром Ігоровичем на розміщення тимчасової споруди по вулиці Олеся Гончара, в районі будинку № 22, на зупинці громадського транспорту.

Як виявилося, один із підприємців, чия тимчасова споруда також знаходиться на цій ділянці, а саме Семенова Віра Олексіївна звернулася до Білоцерківського міськрайонного суду з позовом до управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради щодо визнання протиправними дій управління, яке відмовлялося видавати підприємцю паспорт прив’язки на кіоск. Білоцерківський суд став на сторону підприємця, зазначивши, що депутати Білоцерківської міськради вибірково підходять до укладання договорів сервітуту на розміщення кіосків по місту: одним підприємцям погоджують, а іншим – ні. А от Київський Апеляційний Адміністративний суд навпаки став на сторону міської влади, адже депутати попереднього скликання, як виявилося, видали дозвіл на встановлення тимчасового сервітуту в районі будинку №22 по вул. Олеся Гончара незаконно, бо у діючій на той момент Комплексній схемі з розміщення стаціонарних МАФів це місце не передбачено для установки павільйонів. Утім підприємці вирішили оскаржити таке рішення суду в касаційній інстанції.

Депутати, а це Володимир Вовкотруб, Олена Шевченко, Анатолій Гончар, Володимир Бабенко, Ігор Гейло, виступили з пропозицією не просто виганяти підприємців з цих місць, адже це робочі місця і надходження до бюджету, а надати їм альтернативні місця для встановлення кіосків з продажу їх продукції.

Обуреним діями влади і молодий підприємець Дмитро Діденко, який відслужив в зоні АТО і вклав кошти в розвиток свого МАФу, а тепер мусить забиратися з ним геть з вул. О. Гончара. І депутати, і підприємець закликав ставитися до всіх власників кіосків по місту однаково. І, якщо вже піклуватися про зовнішній вигляд міста та очищувати його від захаращення МАФами, то підходити до всіх підприємців за однаковими принципами.

Геннадій Дикий, який ще будучи міським депутатом попередньої каденції, активно виступав проти видачі дозволу на укладання договору про сервітут з цими підприємцями, пообіцяв, що альтернативну ділянку підприємцям знайдуть. Так це буде чи ні, зможемо переконатися найближчим часом.

Проте варто нагадати, що конфлікт міського голови і власників МАФів у місті лише набирає обертів. Активно виступали проти бачення міського голови підприємці, що мають кіоски по бульвару М. Грушевського, адже їх теж планують прибрати заради реконструкції бульвару. Це ж чекає і на підприємців на вул. Привокзальна. Вдалося «відбитися» власниці хлібних кіосків, які теж планували демонтувати. Таки побороли і стихійних підприємців на вул. Вокзальна, хоча поки що сили бабусь і міської влади нерівні. Торгівля з вул. Вокзальна просто перейшла під стіни магазину АТБ. Активно пручаються проти переміщення продавці квітів біля входу до Центрального ринку та продавці стихійного ринку біля зупинки БК "Росава".

Звісно, зовнішній вигляд міста був би значно кращим без численних кіосків на кожному кроці. Але, виникає кілька питань. Чому до сих пір не розроблена нова комплексна схема розміщення кіосків по місту? Адже це обіцяли зробити ще до початку 2017 року. Можливо, завадило те, що управління містобудування та архітектури весь минулий рік міняло керівництво?

По-друге, чому підприємців не повідомляють заздалегідь, не пропонують їм альтернативні ділянки, адже вони не винні, що попередня депутатська каденція щедро дозволяла ставити МАФи, де тільки можна, а тому маємо не вулиці, а цілі торгові ряди біля Першої лікарні, на зупинці Соборній тощо, а нинішня вирішила прибрати ці речі.

І, по-третє, чи дійде рішучість міської влади до демонтажу кіосків, власниками яких є члени виконкому?

"УКРОП"ний зашквар

На завершення – хвилинка гумору від фракції «УКРОП». Там поки що без змін, все ще публічно сваряться. Депутат Володимир Бабенко заявив, що ніякі статути партій не будуть вищі за закони держави, а тому зміщення з посади голови фракції Сергія Мартинюка законне та подарував пану Мартинюку афішу вистави «Хто кому Рабинович» нашого театру ім.. П. Саксаганського. У відповідь пан Мартинюк, чомусь не зрадівши подарунку, заявив те, що й раніше: він - голова фракції, а дії пана Бабенка йдуть всупереч рішенням обласного осередку «УКРОП».