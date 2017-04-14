Субсидії надаватимуть і тим, хто живе на дачі

На основі змін, у травні органи соціального захисту населення проведуть перепризначення субсидій на наступний рік та розрахують її розміри на літній період, а з жовтня – на новий опалювальний сезон.
Повторно подавати документи на оформлення допомоги необхідно буде лише тим, хто орендує житло та у кого відбулися зміни у складі сім’ї. Для решти субсидіантів перерахунок проведуть автоматично, без повторного звернення.
ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ СОЦІАЛЬНА НОРМА ДЛЯ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ
Для пенсіонерів, інвалідів, інших людей, які не працюють з об’єктивних причин, Уряд збільшує соціальну норму, за якою надається житлова субсидія з 49 кв. м. до 75 кв. м. житла.
НОВОВВЕДЕННЯ НА КОРИСТЬ ТИХ, ХТО ПРОЖИВАЄ У САДОВОМУ БУДИНКУ
Багато людей не зареєстровані, але проживають у садових будинках чи дачних кооперативах і сплачують комунальні послуги. Раніше такі люди не могли претендувати на субсидію, позаяк не мали там офіційної реєстрації.
З травня 2017-го за рішенням комісії з питань соціального захисту населення, які діють при управліннях соцзахисту, такі сім’ї зможуть оформлювати субсидію, яка фінансуватиметься за рахунок місцевих бюджетів.
ЗМІНИ В ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПЕРІОД
Для користувачів централізованого опалення змін немає, опалювальний сезон, як і раніше встановлюється рішенням органів місцевого самоврядування. Зміни є для тих, у кого індивідуальне опалення. Їм субсидія нараховується на опалювальний сезон, який чітко зафіксовано: з 15 жовтня до 15 квітня.
КОМУ ПОВТОРНО НЕОБХІДНО ПОДАВАТИ ДОКУМЕНТИ НА ОФОРМЛЕННЯ СУБСИДІЇ?
Заяву і Декларацію про доходи заново треба подавати сім’ям, які: орендують помешкання, мають зміни у складі сім’ї: хтось прописався чи виписався, хочуть отримати субсидію на тверде паливо.
ПРО ЩО ПОТРІБНО ПОВІДОМЛЯТИ ФАХІВЦІВ СОЦЗАХИСТУ?
Протягом місяця отримувачі субсидії повинні повідомити органи соціального захисту населення про наступні зміни: хтось виписався чи прописався; хтось звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером; про здійснення одноразової покупки, яка перевищує 50 тисяч гривень; відмовилися від централізованого палення і перейшли на індивідуальне чи навпаки.