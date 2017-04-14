У Білій Церкві на сесії дарують паяльник і беруші

27 квітня відбулася 30 сесія Білоцерківської міської ради, на якій депутати розглянули питання громадського бюджету, створення колумбарію на кладовищі, затвердили субвенцію на закупівлю інсуліну, ухвалили порядок затвердження вартості земельних ділянок комунальної власності, розглянули низку земельних питань. І хоча у порядку денному було понад 130 питань, депутати напрочуд швидко їх розглянули та завершили сесію до 14:00. Звісно, ця сесія також не обійшлася без комічних моментів, які, як правило, створює фракція «Укроп».

Юні переможці отримали грамоту та премію від влади міста

Перед початком сесії місцеві обранці привітали юних білоцерківських спортсменів з високими досягненнями у змаганнях на Чемпіонаті України з волейболу та хокею серед дитячих команд. Біла Церква була представлена чотирма командами. Всі вони стали чемпіонами України. Юних спортсменів та їх тренерів нагородили грамотою Білоцерківської міської ради та вручили премію. Отже, нагородили дві команди Київського обласного ліцею-інтернату фізичної культури та спорту, команду ДЮСШ «Юність» та чемпіонів України з хокею, команду «Білий Барс» ДЮСШ «Зміна».

Затим перейшли до порядку денного. Розпочали засідання з депутатських запитів та звернень. Зокрема, депутат від ВО «Свобода» Василь Шевченко зачитав звернення щодо заборони продажу землі.

Депутат від «Самопомочі» Олена Шевченко звернулася з проханням до міського голови запросити до сесійної зали очільника Білоцерківської ОДПІ Ігоря Орленка з проханням пояснити ситуацію щодо скарг підприємців на те, що податківці нібито відмовляють їм в укладанні договорів на електронну звітність. З цього приводу, до речі, нещодавно проводилися слідчі дії у приміщенні Білоцерківської ОДПІ.

А депутат від ВО «Свобода» Вадим Кошель підготував два запити: щодо будівництва у парку ім. Т. Шевченка атракціону, через що було пошкоджено зелену зону та спиляно дерева; щодо будівництва церкви УПЦ МП на території Гайка. Перший запит депутати не підтримали, а другий все-таки зібрав необхідну кількість голосів.

Мер вважає таке сусідство пам'ятника та атракціону цілком логічним

Геннадій Дикий вперше з того часу, як місцеві активісти виявили це будівництво в парку ім. Шевченка, вирішив прокоментувати ситуацію. «Таке обурення у депутатів викликає, коли в дитячому парку будується атракціон…Навіщо дітям атракціон? Парк поставив на своїй землі атракціон. Послухайте, викличемо директора парку і заслухаємо його», - ось власне і все, що зміг сказати міський голова. Схоже, мера не бентежить ні те, що атракціон абсолютно не вписується в зелену зону парку та закриває архітектурну пам’ятку – Зимовий палац, ні те, що він межує з пам’ятником Богдану Хмельницькому…Мабуть, такі дії керівника парку сприятимуть розвитку туризму в Білій Церкві.

Не дивно, що міський голова раніше схвально поставився до будівництва в парку Слави пам’ятника Героям Небесної сотні за приватний кошт, на який немає жодних дозволів та документів. Так само міський голова підтримує забудови скверів релігійними спорудами. Що ж, як писав Михайло Булгаков, розруха не в клозетах…

Надалі депутати підтримали рішення про отримання субвенції з державного бюджету у сумі 2, 350 млн. грн на закупівлю інсуліну білоцерківцям, хворим на діабет. А коли дійшли до питання про використання орендної плати комунальними підприємствами, почалася міні-вистава у стилі «Кайдашева сім’я». Саме такі пристрасті вже не перший місяць вирують у фракції «Укроп». Депутат від цієї фракції Сергій Мартинюк попросив мера зачитати якусь заяву. Мер сказав, що не проти, але заяви у нього нема. Інший депутат від фракції Володимир Бабенко заявив, що то пан Мартинюк хоче зачитати настанови від Володимира Майбоженка, керівника Київської обласної організації «Укроп», як місцевим депутатам-укропівцям голосувати.

Робоче місце депутата Ігоря Гейло прикрашав ось такий стос пакетів

Мер поставив питання оренди комунального майна на голосування. Річ у тім, що депутат Бабенко був проти розгляду цього питання, адже ще не оприлюднений звіт депутатської комісії, яка перевіряла роботу КП «Білоцерківський вантажно-авіаційний комплекс», а там, нібито, депутати знайшли порушення у тому числі по отриманні підприємством плати за здачу приміщень в оренду приватним фірмам. У результаті голосування депутати не підтримали рішенням по орендній платі, чим, за словами мера, лишили без зарплати працівників БВАК.

Цікаво, а працівники БВАК отримують зарплату лише від орендної плати і більше нічого не роблять на підприємстві? А як же доходи від технічного обслуговування літаків?

Після голосування до Володимира Бабенка підбіг його колега з «УКРОПу» і директор КП БВАК Сергій Кандауров з криком у стилі: «Скільки можна знущатися над підприємство?» Після чого заява від Майбоженка знайшлася і мер її зачитав.

У такій ситуації традиційно Володимир Бабенко не мовчить, а відразу йде на трибуну. Він розповів все, що думає про панів Майбоженка і Мартинюка, а потім…подарував паяльник Володимиру Вовкотрубу, депутату від Радикальної партії Олега Ляшка, у якості вибачення за необґрунтовані претензії по земельним питанням від «укропівця» Сергія Мартинюка. А міському голові подарував беруші, щоб "менше слухати Полочанінова та Майбоженка".

Володимир Бабенко вже чимало витратився на подарунки. Скоро можна буде відкрити музей його дарів у міській раді

Повноцінно описати цей ліричний відступ словами не можна, хто хоче, той може переглянути у записі на ВІДЕО.

Варто акцентувати увагу ще на одному питанні сесії, а саме розгляд питання про дозвіл на розробку детального плану частини території міста Біла Церква по вул. Київська, 33. Це питання кілька разів знімали із розгляду, а на одній із сесії його розгляд закінчився скандалом. Депутати від Самопомочі, Батьківщини та Опозиційного блоку, а також депутат Сергій Мартинюк висловили депутату Володимиру Вовкотрубу недовіру як голові земельної комісії, запідозривши його у нібито неправомірних діях щодо питання по вул. Київській, 33. Детальніше про це можна прочитати ТУТ

Після цього відбулося виїзне засідання на вул. Київську, 33 земельної комісії, депутатів, представників управління архітектури, архбудконтролю, під час якого з’ясувалося, що колишню територію автопарку поділили на 14 земельних ділянок між 11 підприємцями. На трьох земельних ділянках були споруди, на які не було надано документів. Про це і раніше зазначав Володимир Вовкотруб, але чомусь міський голова тоді не вважав це достатнім приводом для зняття рішення з розгляду. На сьогоднішньому засіданні вже і депутати, і мер дали задній хід. Хоч і не вибачилися, проте відізвали свої підписи під заявою про недовіру голові земельної комісії Володимиру Вовкотрубу. І, звісно, пан Вовкотруб тепер у якості моральної компенсації має паяльник від пана Бабенка.

Журналіст ПРОБЦ у пошуках кращих кадрів :)

Також депутати розглянули питання про адміністративні послуги, поповнення статутного капіталу комунальних підприємств, внесення змін до статутів комунальних підприємств, затвердили статут нового садочка «Казка» на масиві Таращанському, який на одній з попередніх сесій ледве не опинився у приватній власності по «унікальній можливості» державно-приватного партнерства. Також затвердили нові Правила утримання тварин в м. Біла Церква, виділили кошти на розчистку р. Протока. Розглянули низку земельних питань, серед яких варто виділити два, оскільки вони мали серйозний резонанс. Зокрема, нарешті надали дозвіл на розробку детального плану частини території «Залізничне селище», саме там, де на Генплані запланували будувати магістральну дорогу. Це питання викликало серйозне обурення у мешканців мікрорайону і про це детальніше можна прочитати ТУТ. Цього разу на сесію також прийшли представники мікрорайону і попросили міського голову не забути проінформувати їх про початок громадського обговорення детального плану.

Також депутат від Опозиційного блоку Андрій Король запропонував широко проінформувати громадськість про обговорення детального плану частини території міста в районі перехрестя вул. Миру та вул. В’ячеслава Чорновола, адже там у сквері «Скорботна мати» планують збудувати церкву УПУ КП. Андрій Король зауважив, що обговорювати слід усі подібні рішення, а не лише будівництво церкви УПК МП в зеленій зоні мікрорайону Гайок.

Власне, саме відсутність спірних питань на цій сесії й дозволила депутатам розглянути порядок денний незвично швидко.