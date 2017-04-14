Зекономив субсидію - отримав грошову винагороду

Близько 1,5 мільйона український родин, які за результатами опалювального сезону зекономили житлові субсидії на газ і електроенергію, яка використовується тільки для опалення помешкання, найближчим часом отримають грошову винагороду від Уряду. Про це 26 квітня в ході засідання Кабінету Міністрів України повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

За його словами, восени 2016-го Уряд обіцяв українцям грошову компенсацію за ведення в опалювальний сезон розумного енергоспоживання.

«Свою обіцянку Уряду виконав. Вже найближчим часом родини, які забезпечили економію енергоресурсів, отримають винагороду за енергоефективність - до 700 гривень готівкою. Такий проект реалізується в Україні вперше і стане поштовхом до більш глобальної монетизації, яка є важливим пріоритетом в роботі Уряду», - наголосив Володимир Гройсман.

Урядовий проект монетизації зекономлених субсидій передбачає грошову виплату енергоощадним домогосподарствам у еквіваленті вартості зекономлених 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу.

За матеріалами сайту Кабінету міністрів України