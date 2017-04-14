Головним архітектором міста став Олександр Голуб

12 квітня за результатами співбесіди конкурсна комісія визначила, що кваліфікаційним вимогам на посаду начальника Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради відповідає її давній працівник Олександр Михайлович Голуб. Два інших претендента з профільною освітою та досвідом роботи в галузі архітектури не підійшли конкурсній комісії виконкому.

Олександр Голуб працює в управлінні з липня 2000 року. Обіймав посади спеціаліста 1-ї категорії у відділі планування та забудови, головного спеціаліста відділу планування та забудови, начальника відділу планування та забудови Управління містобудування Білоцерківської міської ради.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Дачний" сезон у Білій Церкві триває

Найбільше запам’ятався містянам під час нещодавнього конфлікту мешканців Залізничного селища та дачних ділянок, які дізналися, що за новим Генпланом по їх території має прокладатися магістральна дорога.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Залізничному селищі планується будувати не магістральну, а дорогу районного значення

Коли обурені мешканці прийшли до міськради з’ясовувати, як таке можна було запроектувати в Генплан, на кількох зустрічах пан Голуб практично не виступав, хоча саме він надавав дані для розробки Генплану. Та й позиція пана Голуба у ті рідкісні хвилини виступу серйозно збурювала громаду, адже він вважає, що заради розвитку міста можна зносити забудови, якщо не зараз, то у далекій перспективі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Спірну дорогу на Залізничному масиві погодилися зменшити

На засіданні земельної комісії з великими зусиллями голова земельної комісії Володимир Вовкотруб, начальник відділу Держгеокадастру у м. Білій Церкві Київської області Світлана Ракарчук та начальник юридичного відділу Білоцерківської міської ради Сергій Постівий переконали пана Голуба, що порушення у видачі необхідних документів для приватизації земельних ділянок, навіть якщо вони виходять за межі червоних ліній, немає. Єдине, що на такій земельній ділянці є обмеження по забудові. Чи то чиновник сам не знав, де знайти відповідні норми закону, чи то не хотів шукати, невідомо...

Також на зустрічі з обуреними мешканцями заступник міського голови Валерій Гнатюк обіцяв розібратися, хто дав дачникам і жителям селища викопіровку в управлінні архітектури, яка так збурила громаду...Очевидно, розібралися. Вирішили, що треба підвищувати по службі.

Тож щодо якості кадрової політики у Білій Церкві не важко зробити висновки самостійно.

P.S. Упродовж 2016 року управління архітектури чотири рази отримувало нового очільника, один з них був немісцевий...