"Карту білоцерківця" планують виготовляти спільно з Ощадбанком

Так, 11 квітня в Білій Церкві відбулася зустріч міського голови Геннадія Дикого з представниками АТ «Ощадбанк». Під час зустрічі були обговоренні побажання та бачення функціональних можливостей муніципальної картки саме для Білої Церкви, виходячи з технічних можливостей та потреб містян, в тих чи інших видах послуг.

Муніципальна картка допоможе удосконалити процес надання соціальної допомоги, адміністративних, медичних та освітніх послуг, отримання пільг, забезпечення оплати житлово-комунальних послуг тощо. Вона також передбачатиме можливість отримання знижок під час отримання соціальних послуг чи купівлі ліків в комунальних аптеках.

Варто зауважити, що муніципальна картка допоможе нарешті вирішити проблему забезпечення прав білоцерківців на пільговий проїзд в громадському транспорті відповідно до вимог чинного законодавства. Така картка стане дієвим інструментом обліку та компенсації пільгових перевезень. Водії маршруток вже не зможуть вигадувати кількість перевезених пільговиків, завдяки «картці білоцерківця» їх облік буде точним. А відтак перевізник отримає компенсацію за точку кількість перевезених пільгових категорій пасажирів.

Зі свого боку, представники банку розказали про свій досвід впровадження муніципальної картки в інших містах, а також про можливості та переваги муніципальної картки від АТ «Ощадбанк».

За результатами зустрічі було вирішено створити робочу групу з представників міської ради та регіонального управління банку, які мають спільно підготувати пропозиції по функціональному наповненню картки містянина, визначити часові рамки й етапи впровадження проекту та розробити документи, які будуть винесені на розгляд і затвердження виконавчим комітетом та міською радою.

За матеріалами сайту Білоцерківської міської ради