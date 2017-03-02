Білоцерківських пасажирів продовжать возити на старих маршрутках

3 квітня відбувся конкурс на визначення автомобільного перевізника на міських автобусних маршрутах загального користування №№2А, 4, 5, 7, 13. Маршрути віддали тим, хто їх і раніше обслуговував, лише замість ПП "Валоїс" маршрути обслуговуватиме КП "Тролейбусне управління". При цьому у перевізників немає нових автобусів, вони лише обіцяють їх колись придбати. Нагадаємо, 28 лютого вже був проведений конкурс на 9 маршрутах, за підсумками якого лише на двох маршрутах з'являться нові автобуси. Такий підсумок першого року транспортної реформи у Білій Церкві.