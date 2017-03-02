Білоцерківських пасажирів продовжать возити на старих маршрутках

Для участі в конкурсі надійшли заяви від 4 підприємств-перевізників – МПП «Діліжанс», ПП «КАН», КП «Тролейбусне управління» і ПАТ «Білоцерківський автобусний парк».
У рамках зустрічі заслухали інформацію перевізників-претендентів про кількість транспортних засобів, наявність рухомого складу пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, інвестиційні зобов`язання тощо.
Перевізник ПАТ «Білоцерківський автобусний парк» був недопущений до участі в конкурсі як такий, що не надав належним чином оформлених документів або надав їх у неповному обсязі.
Результати конкурсу такі:
- Маршрут №2А (вул. Івана Кожедуба 224 – залізнична станція «Роток») – головний претендент МПП «Диліжанс», термін договору - 1 рік (раніше обслуговував МПП "Диліжанс")
- Маршрут №4 (житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») - пл.Перемоги) – претендент КП БМР «Тролейбусне управління», термін договору - 1 рік (раніше обслуговував ПП "Валоїс")
- Маршрут №5 (житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») - залізнична станція «Роток») - головний претендент МПП «Диліжанс», термін договору - 1 рік (раніше обслуговував МПП "Диліжанс")
- Маршрут №7 (4-й мікрорайон – вул. Семашка) – претендент КП БМР «Тролейбусне управління», термін договору - 3 роки (раніше обслуговував ПП "Валоїс")
- Маршрут №13 (Гайок – «Сфера-Авто») – претендент ПП «КАН», термін договору – 1 рік (раніше обслуговував ВАТ "БЦ автобусний парк" та ПП "КАН")
Рішення конкурсної комісії буде винесене на розгляд виконавчого комітету міської ради і, в разі затвердження, вступить в дію.
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При підготовці матеріалу використовувалася інформація з сайту Білоцерківської міської ради