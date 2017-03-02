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Білоцерківських пасажирів продовжать возити на старих маршрутках

  • Вівторок, квіт. 04 2017
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Білоцерківських пасажирів продовжать возити на старих маршрутках

3 квітня відбувся конкурс на визначення автомобільного  перевізника на міських автобусних маршрутах загального користування №№2А, 4, 5, 7, 13. Маршрути віддали тим, хто їх і раніше обслуговував, лише замість ПП "Валоїс" маршрути обслуговуватиме КП "Тролейбусне управління". При цьому у перевізників немає нових автобусів, вони лише обіцяють їх колись придбати. Нагадаємо, 28 лютого вже був проведений конкурс на 9 маршрутах, за підсумками якого лише на двох маршрутах з'являться нові автобуси. Такий підсумок першого року транспортної реформи у Білій Церкві. 

Для участі в конкурсі надійшли заяви від 4 підприємств-перевізників – МПП «Діліжанс», ПП «КАН», КП «Тролейбусне управління» і ПАТ «Білоцерківський автобусний парк».

У рамках зустрічі заслухали інформацію перевізників-претендентів про кількість транспортних засобів, наявність рухомого складу пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, інвестиційні зобов`язання тощо.

Перевізник ПАТ «Білоцерківський автобусний парк»  був недопущений до участі в конкурсі як такий, що не надав належним чином оформлених документів або надав їх у неповному обсязі.

Результати конкурсу такі:

- Маршрут №2А (вул. Івана Кожедуба 224 – залізнична станція «Роток») – головний претендент МПП «Диліжанс», термін договору - 1 рік (раніше обслуговував МПП "Диліжанс")

Маршрут №4 (житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») - пл.Перемоги) – претендент КП БМР «Тролейбусне управління», термін договору - 1 рік (раніше обслуговував ПП "Валоїс")

Маршрут №5 (житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») - залізнична станція «Роток») - головний претендент МПП «Диліжанс», термін договору  - 1 рік (раніше обслуговував МПП "Диліжанс")

Маршрут №7 (4-й мікрорайон – вул. Семашка) – претендент КП БМР «Тролейбусне управління», термін договору - 3 роки (раніше обслуговував ПП "Валоїс")

Маршрут №13 (Гайок – «Сфера-Авто») – претендент ПП «КАН», термін договору – 1 рік (раніше обслуговував ВАТ "БЦ автобусний парк" та ПП "КАН")

Рішення конкурсної комісії буде винесене на розгляд  виконавчого комітету міської ради і, в разі затвердження, вступить в дію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Затверджені перевізники на маршрутах №3,11,14,16,17,18,19,21, 22

При підготовці матеріалу використовувалася інформація з сайту Білоцерківської міської ради

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Опубліковано в Влада
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