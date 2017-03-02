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Прийнято рішення про завершення опалювального сезону в Білій Церкві

  • Вівторок, бер. 28 2017
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Прийнято рішення про завершення опалювального сезону в Білій Церкві

28 березня відбулося засідання виконкому Білоцерківської міської ради, на якому вирішили, коли завершувати опалювальний сезон 2016-2017 року

Вирішено припинити постачання опалення, як тільки середньодобова температура упродовж трьох днів підніметься вище +8.

Точної дати відключення не називали. Таким чином, можна очікувати завершення опалювального сезону найближчим часом.  

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Опубліковано в Влада

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