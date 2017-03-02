Прийнято рішення про завершення опалювального сезону в Білій Церкві

Вирішено припинити постачання опалення, як тільки середньодобова температура упродовж трьох днів підніметься вище +8.
Точної дати відключення не називали. Таким чином, можна очікувати завершення опалювального сезону найближчим часом.
28 березня відбулося засідання виконкому Білоцерківської міської ради, на якому вирішили, коли завершувати опалювальний сезон 2016-2017 року
Вирішено припинити постачання опалення, як тільки середньодобова температура упродовж трьох днів підніметься вище +8.
Точної дати відключення не називали. Таким чином, можна очікувати завершення опалювального сезону найближчим часом.
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Опубліковано в Влада