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Геннадій Дикий хоче пройти поліграф

  • Понеділок, бер. 27 2017
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Геннадій Дикий хоче пройти поліграф

27 березня продовжилося засідання 28 сесії Білоцерківської міської ради. Оскільки початок сесії, що розпочалася 23 березня, перевалося скандалом, то очевидно, що і продовження не могло не розпочатися із з'ясування стосунків між депутатами, підприємцями та міським головою Геннадієм Диким. 

На початку сесії міський голова Геннадій Дикий надав слово підприємцю Олександру Поіщуку, який стверджував, що члени земельної комісії вимагали від нього хабаря у розмірі 2000 дол, нібито 1000 дол - для мера, а одну - для них за вирішення проблем з розміщенням його кіоску на 

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Опубліковано в Влада

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