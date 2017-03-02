На початку сесії міський голова Геннадій Дикий надав слово підприємцю Олександру Поіщуку, який стверджував, що члени земельної комісії вимагали від нього хабаря у розмірі 2000 дол, нібито 1000 дол - для мера, а одну - для них за вирішення проблем з розміщенням його кіоску на
Геннадій Дикий хоче пройти поліграф
- Понеділок, бер. 27 2017
- Автор bc-news
27 березня продовжилося засідання 28 сесії Білоцерківської міської ради. Оскільки початок сесії, що розпочалася 23 березня, перевалося скандалом, то очевидно, що і продовження не могло не розпочатися із з'ясування стосунків між депутатами, підприємцями та міським головою Геннадієм Диким.
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Опубліковано в Влада
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