Геннадій Дикий готовий пройти поліграф

27 березня продовжилося засідання 28 сесії Білоцерківської міської ради. Оскільки перша частина сесії, що розпочалася 23 березня, перервалася скандалом, то очевидно, що і продовження не могло не розпочатися із з'ясування стосунків між депутатами, підприємцями та міським головою Геннадієм Диким.

На початку сесії міський голова Геннадій Дикий надав слово підприємцю Олександру Поліщуку, який стверджував, що члени земельної комісії Володимир Вовкотруб та Дмитро Мазуревич нібито вимагали від нього хабаря у розмірі 2000 дол, нібито 1000 дол - для мера, а 1000 дол - для них за вирішення проблем з розширенням його торгового павільйону на вул. Славіна. Підприємець, з його слів, відмовився сплачувати ці кошти. Також у червні 2016 року підприємець купив два павільйони по вул. Героїв Крут і за погодження документів депутат Дмитро Мазуревич нібито вимагав від нього 1000 дол. Окрім того він вирішив перенести торгові павільйони на інше місце, але його документи до сих пір не розглянуті. Тому просить депутатів розглянути це питання на засіданні депутатської комісії з прав регламенту та зупинити практику вимагання хабарів та вжити заходів до притягнення депутатів до відповідальності.

У відповідь депутат Володимир Вовкотруб запитав підприємця чи позитивно розглянуто питання по його павільйонам на вул. Героїв Крут, на що підприємець відповів, що "так". Тоді Володимир Вовкотруб пояснив, що підприємцю земельна комісія відмовила, тому що у нього не було паспорту прив'язки на ці тимчасові споруди і тільки після цього рішення по павільйонам підприємця було розглянуто позитивно без усілях хабарів, тому попросив не вводити в оману неправдивими заявами.

Також Володимир Вовкотруб озвучив цікаву інформацію про те, що підприємець Поліщук нібито запропонував йому 3000 дол за вирішення питання по його кіоску на Таращанському масиві. Підприємець це заперечував і заявив, що на те місце його кіоск "поставив Шаравара".

Також, за словами Вовкотруба, підприємець Поліщук посилав до нього своїх представників з проханням його кіоск внесли в схему розміщення тимчасових споруд, яка зараз готується.

"Ми всі прекрасно розуміємо, що ці питання в суді довести не буде можливим, тому я пропоную, так як і тут моє ім'я звучить, я готовий привселюдно пройти поліграф на ці питання. Я гадаю, що члени земельної комісії також привселюдно можуть пройти поліграф на ці питання", - заявив після дискусії мер Геннадій Дикий.

Після цього депутат від "Самопомочі" Сергій Наконечний зачитав заяву від підприємця Романа Івановича Костини, які фігурував на відео-зверенні міського голови та тримає розливайку на вул. Павличенко, у якій підприємець скаржиться на те, що Андрій Тищенко, член земельної комісії, нібито вимагав від нього для позитивного вирішення питання 1000 дол.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Білій Церкві розгорівся конфлікт між депутатами та міським головою

Після цього Володимир Вовкотруб зачитав заяву, у якій йдеться про те, що міський голова Геннадій Дикий та деякі депутати від "Самопочі", "Батьківщини" та Опозиційного блоку чинять на нього тиск подібними заявами з боку підприємців та зазначив, що робота земельної комісії відбуваються публічно, з кворумом та рішення приймаються більшістю членів комісії.

Також Володимир Вовкотруб запропонував міському голові дати протокольне доручення відділу архбудконтролю, інспекції з благоустрою, управлінню містобудування та архітектури разом з членами земельної комісії перевірити правомірність розтащування кіосків на Таращанській, 2 підприємця Олександра Поліщука, які за словами, голови земкомісії, стоять без правовстановлюючих документів та повторно розглянути питання по вул. Героїв Крут та Київській, 33 та визначити чи відповідають існуючі будівлі право власності. Мер чомусь відмовився, заявивши, що це буде тиск на підприємців і знову запропонував депутатам пройти поліграф.

Тож за підсумками "земельної" дискусії, міський голова вирішив звернутися до правоохоронних органів з проханням розслідувати ситуацію з вимаганням коштів у підприємців, а також створити "гарячу лінію" щодо питань корупції у Білоцерківській міській раді та виконавчих органів.

Будемо сподіватися, що правоохоронні органи розслідують ці заяви, а також оприлюднять висновки, адже більшість гучних справ, які відбувалися у Білій Церкві та були розслідувані правоохоронцями, лишилися без оприлюднення висновків.

Зокрема, містянам ніхто так і не розповів, хто винен і чи були винні у справі загибелі породіллі з немовлям в утробі матері у Білоцерківському пологовому будинку у 2014 році. Також містяни не знають, чим завершилося розслідування гучної справи про примус заступників міського голови Білої Церкви писати заяви на звільнення у тому ж таки 2014 році.

Відео засідання сесії можна подивитися ТУТ